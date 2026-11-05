زاهد حاجی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه کشت محصولات علوفه‌ای دیم در کردستان با هدف افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی، تأمین بخشی از خوراک دام و کاهش فشار بر مراتع طبیعی دنبال می‌شود؛ برنامه‌ای که علاوه بر تنوع‌بخشی به الگوی کشت، می‌تواند زمینه خودکفایی استان در تأمین بذر این محصولات را نیز فراهم کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، بیان کرد: تاکنون ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت و توسعه نباتات علوفه‌ای دیم اختصاص یافته است.

وی با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقلیمی و زراعی کردستان افزود: توسعه این محصولات با هدف اصلاح تناوب زراعی، افزایش تنوع کشت و ارتقای بهره‌وری دیمزارها در دستور کار قرار گرفته است.

توسعه کشت علوفه‌ای؛ راهکاری برای کاهش فشار بر مراتع

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه نباتات علوفه‌ای دیم در پایداری بخش کشاورزی و دامپروری نقش مؤثری دارند، گفت: این محصولات ضمن تأمین بخشی از نیاز علوفه‌ای دامداری‌ها، به بهبود حاصلخیزی خاک، مدیریت بهتر منابع تولید و کاهش فشار بر مراتع طبیعی کمک می‌کنند.

حاجی‌میرزایی اضافه کرد: گسترش این نوع کشت می‌تواند با افزایش ظرفیت تولید علوفه متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، به بهبود درآمد کشاورزان و دامداران و تقویت پایداری نظام‌های زراعی منجر شود.

تولید بذر علوفه‌ای در داخل استان دنبال می‌شود

وی یکی از محورهای مهم این برنامه را تأمین، توزیع و تکثیر بذر محصولات علوفه‌ای عنوان کرد و افزود: این اقدامات با برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی کردستان، همکاری مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور و مشارکت کشاورزان پیشرو در حال اجراست.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به آغاز برنامه تولید بذر در داخل استان خاطرنشان کرد: بخشی از این طرح برای نخستین بار با رویکرد تولید و تکثیر بذر محصولات علوفه‌ای در سطح استان سیاست‌گذاری و عملیاتی شده است.

حاجی‌میرزایی ادامه داد: تحقق این برنامه می‌تواند وابستگی به منابع تأمین بذر خارج از استان را کاهش دهد و علاوه بر پاسخگویی به نیاز بذری سال‌های آینده کردستان، ظرفیت تأمین بذر برای سایر استان‌ها را نیز ایجاد کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری‌های تحقیقاتی و اجرایی، حمایت از کشاورزان پیشرو و گسترش تولید بذر در داخل استان، سطح زیرکشت نباتات علوفه‌ای دیم افزایش یابد و کردستان جایگاه مؤثرتری در تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش دامپروری کشور پیدا کند.