به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در سفر به شهرستان نیر، با همراهی جمعی از مسؤولان از پروژه‌های نهضت ملی مسکن، کمربندی جنوبی و شمالی و آسفالت جاده قدیم نیر - سراب بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرایی، میزان پیشرفت فیزیکی و مسائل و مشکلات این طرح‌ها قرار گرفت.



وی تسریع در روند اجرای پروژه‌ها و تکمیل آن‌ها در زمان‌بندی مناسب را ضروری عنوان کرد و خواستار همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری از طرح‌ها شد.



در ادامه، فرماندار نیر هم گزارشی از روند اجرای پروژه‌های عمرانی این شهرستان و مسائل و مشکلات موجود ارائه کرد.