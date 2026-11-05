به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در سفر به شهرستان نیر، با همراهی جمعی از مسؤولان از پروژههای نهضت ملی مسکن، کمربندی جنوبی و شمالی و آسفالت جاده قدیم نیر - سراب بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرایی، میزان پیشرفت فیزیکی و مسائل و مشکلات این طرحها قرار گرفت.
وی تسریع در روند اجرای پروژهها و تکمیل آنها در زمانبندی مناسب را ضروری عنوان کرد و خواستار همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع و فراهمسازی زمینه بهرهبرداری از طرحها شد.
در ادامه، فرماندار نیر هم گزارشی از روند اجرای پروژههای عمرانی این شهرستان و مسائل و مشکلات موجود ارائه کرد.
اردبیل- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت پروژههای عمرانی در توسعه و آبادانی شهرستان نیر گفت: اجرای پروژههای عمرانی نیر تسریع شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در سفر به شهرستان نیر، با همراهی جمعی از مسؤولان از پروژههای نهضت ملی مسکن، کمربندی جنوبی و شمالی و آسفالت جاده قدیم نیر - سراب بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرایی، میزان پیشرفت فیزیکی و مسائل و مشکلات این طرحها قرار گرفت.
کد مطلب 7001105
نظر شما