به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، علی زارع اظهار کرد: این مرکز در پی بازرسی‌ها و نظارت کارشناسان اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه و با دستور دادستان مهروموم شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت مراکز درمانی غیرمجاز، موضوع را از طریق مراجعه حضوری به اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد یا تماس با سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.

شهروندان برای مراجعه حضوری می‌توانند به میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهید صدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه مراجعه کنند.