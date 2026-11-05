به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حسینی در نشست خبری مدیران حوزه انرژی استان که روز پنجشنبه در استانداری البرز برگزار شد، با هشدار نسبت به احتمال بروز تنش در شبکه گازرسانی در صورت تداوم الگوی مصرف سال گذشته، اعلام کرد که استان‌های البرز، تهران و سمنان موظف به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز در تمامی بخش‌ها هستند تا تامین گاز پایدار در سراسر کشور، به‌ویژه در استان‌های شمالی، تضمین شود.



مدیر عامل شرکت گاز استان البرز ظهار داشت: کشور ما علی‌رغم داشتن ذخایر عظیم نفتی و گازی و جایگاه برتر در تولید گاز در سطح جهان، متأسفانه در حوزه مصرف با چالش‌های جدی روبروست و جزو پرمصرف‌ترین کشورهای دنیاست؛ به گونه‌ای که مصرف گاز در ایران در فصل زمستان به اندازه ۳۰ کشور اروپایی است.



وی با اشاره به ناترازی گاز در سال گذشته و تاثیر حوادث پیش‌آمده بر چرخه تولید و مصرف افزود: در شش تا هفت ماه گذشته، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از تولیدات گازی کشور از دست رفت. اگر الگوی مصرف سال گذشته تکرار شود، احتمال بروز تنش گازی در ۱۱ استان کشور بسیار زیاد است و در دو استان قطعاً با محدودیت مواجه خواهیم بود.



هشدار درباره افت فشار در استان‌های شمالی و بخش خانگی



مدیرعامل شرکت گاز البرز تأکید کرد که در صورت عدم همکاری مردم در راستای مصرف بهینه، هموطنان ما در سه استان شمالی و همچنین مشترکین بخش خانگی در سایر نقاط با افت فشار شدید گاز مواجه خواهند شد. وی افزود: برای جلوگیری از این وضعیت، بر اساس محاسبات شبکه گازرسانی، استان‌های البرز، تهران و سمنان تکلیف دارند مصرف خود را ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش دهند.



تحلیل آماری مصرف گاز در استان البرز



وی در تشریح آمار مصرف استان البرز گفت: سال گذشته حدود ۵ میلیارد و ۴۴۵ میلیون مترمکعب گاز در استان مصرف شد که بیش از ۴۵ درصد آن متعلق به بخش خانگی، ۲۷ درصد بخش نیروگاهی و ۱۸ درصد بخش صنعت بود. هرچند مصرف نسبت به سال قبل از آن ۶ تا ۸ درصد کاهش یافته، اما همچنان بخش خانگی با بیش از ۴۵ درصد سهم، مصرف‌کننده عمده است؛ به طوری که در روزهای سرد زمستان، ۸۰ درصد کل گاز مصرفی استان صرف بخش خانگی می‌شود.



تأثیر مستقیم مصرف خانگی بر اشتغال و صنعت



مدیرعامل شرکت گاز البرز با اشاره به ابلاغیه رسمی به استاندار استان تصریح کرد: میانگین مصرف روزانه گاز البرز در زمستان سال گذشته ۱۹ میلیون مترمکعب بود. برای رسیدن به هدف کاهش ۲۰ درصدی، باید روزانه بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب صرفه‌جویی شود.



وی هشدار داد: اگر بخش خانگی (که متوسط مصرف روزانه ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب دارد) در مصرف بهینه همکاری نکند، ما مجبور خواهیم بود بیش از ۷۵ درصد گاز بخش صنعت را محدود کنیم. این محدودیت به معنای توقف چرخ‌های تولید و ضربه به اشتغال در استان است. اما اگر بخش خانگی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد همکاری کند، میزان محدودیت‌های صنعتی به شدت کاهش یافته و می‌توانیم تعادلی پایدار ایجاد کنیم.



وی در پایان تأکید کرد که صرفه‌جویی ۲۰ درصدی در بخش‌های خانگی، تجاری و آموزشی، راهکاری بی‌هزینه و کم‌هزینه است که می‌تواند از بروز بحران‌های جدی در تولید ثروت و رفاه مردم جلوگیری کند.