به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نامداری در نشست خبری مشترک مدیران حوزه انرژی استان که صبح پنجشنبه در استانداری البرز برگزار شد، با تبیین سیاست‌های جدید در مدیریت منابع آب، از جهش بزرگ در حوزه هوشمندسازی و کاهش میزان هدررفت آب در استان خبر داد. وی با اشاره به نتایج اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر، تأکید کرد که مدیریت هوشمند، کلید عبور از ناترازی‌های موجود و جلوگیری از بحران‌های احتمالی است.

مدیریت بهینه؛ عبور از بحران در تابستان جاری

نامداری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز اظهار داشت: با اتخاذ رویکرد هوشمندسازی در تاسیسات و اجرای برنامه‌های فرهنگی در سه چهار سال گذشته، توانسته‌ایم علیرغم ناترازی‌های موجود، وضعیت تأمین آب را هر سال بهبود ببخشیم.

وی با اشاره به عملکرد تیم‌های عملیاتی در تابستان امسال افزود: تلاش‌ها به گونه‌ای بود که با وجود چالش‌های اقلیمی، وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته تجربه کردیم و از ایجاد بحران برای مردم جلوگیری شد.

وی همچنین با ارائه آمارهای تولید و مصرف، از اثربخشی اقدامات بهینه‌سازی خبر داد و گفت: «در حالی که میزان تولید آب در سال جاری با ۵ درصد کاهش به ۲۹۸ میلیون متر مکعب رسید، میزان مصرف نیز با ۶ درصد کاهش همراه بود که نشان‌دهنده موفقیت در فرهنگ‌سازی مصرف است.

کاهش نرخ آب بدون درآمد؛ دستاورد فنی بزرگ

مدیرعامل آب و فاضلاب البرز یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فنی شرکت در حوزه کاهش تلفات شبکه دانست.

وی تصریح کرد: میزان آب بدون درآمد در تاسیسات ما از ۲۶ درصد به ۲۲.۱ درصد رسیده است. همچنین نرخ تلفات شبکه به ۱۲.۸ درصد کاهش یافته که این امر نویدبخش موفقیت ما در کاهش هدررفت آب در شبکه توزیع است.

مبارزه با انشعابات غیرمجاز و برخورد با پرمصرف‌ها

نامداری در ادامه به تحلیل الگوی مصرف مشترکین پرداخت و نسبت به مصرف غیرمتعارف هشدار داد: در حالی که الگوی مصرف هر خانواده حدود ۱۱ متر مکعب در ماه تعیین شده است، متأسفانه ۱۸.۴ درصد از مشترکین ما بیش از دو برابر این الگو مصرف می‌کنند. هدف ما در آینده، اعمال قانون در برابر این دسته از مشترکین و ترغیب آن‌ها به بهینه‌سازی مصرف است.

وی همچنین با اشاره به دستورات استاندار البرز در زمینه مقابله با بهره‌برداری‌های غیرقانونی، گفت: با شناسایی و برخورد جدی با انشعابات غیرمجاز، موفق شدیم بیش از ۹ هزار مشترک را به شبکه قانونی بازگردانیم تا مصرف آن‌ها به صورت بهینه و تحت نظارت انجام شود.

از پایش تا کنترل؛ جهش در هوشمندسازی شبکه

مدیرعامل آب و فاضلاب البرز با اشاره به ظرفیت‌های جدید مرکز کنترل هوشمند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از منابع تأمین، توزیع و خطوط انتقال در سطح استان به صورت هوشمند پایش می‌شوند که این رقم در محدوده کرج بزرگ و شهرهای شرق استان به ۹۸ درصد رسیده است.

وی تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که ما تنها به پایش اکتفا نکردیم، بلکه اکنون توانایی کنترل شیرها و تاسیسات را در یک بستر یکپارچه داریم که این یک جهش بزرگ در مدیریت عملیاتی شبکه محسوب می‌شود.

درخواست از رسانه‌ها برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه

نامداری در پایان با تأکید بر نقش کلیدی رسانه‌ها در تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، از اصحاب رسانه خواست تا در اطلاع‌رسانی درست و رواج فرهنگ مصرف بهینه با این شرکت همکاری کنند. وی تصریح کرد: مردم با آگاهی بیشتر، پشتیبان اصلی خدمتگزاران در مسیر حفظ منابع آب خواهند بود.