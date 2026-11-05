به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتسال بانوان ایران امروز (پنجشنبه ۱۴ آبان‌) از ساعت ۱۲ به وقت ایران در تورنمنت چین به مصاف هنگ‌کنگ رفت و موفق شد با ارائه نمایشی مقتدرانه، این تیم را با نتیجه ۶ بر صفر شکست دهد.

در این دیدار الهام عنافچه (۲ گل)، مهتاب بنایی، زهرا کیانی (۲ گل) و شقایق معتمدی گل‌های تیم ملی ایران را به ثمر رساندند تا شاگردان شهرزاد مظفر با یک پیروزی پرگل سه امتیاز این مسابقه را کسب کنند.

در پایان این دیدار نیز الهام عنافچه به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.