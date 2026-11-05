به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز از اجرای کامل احکام کیفری ۱۱ نفر از مدیران سابق یک تعاونی مسکن در کرج خبر داد و گفت: در پی رسیدگی به تخلفات این پرونده، تاکنون ۴۴ قطعه زمین با مساحت‌های مختلف به تعاونی بازگردانده شده است.

وی اظهار کرد: این پرونده با حدود ۲ هزار عضو، در پی شکایت تعدادی از اعضای تعاونی درباره تخلفات مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره وقت، با اتهام‌های تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت تشکیل شد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره با مصوبات غیرقانونی، اراضی تعاونی را به خود، بستگان و افراد خارج از تعاونی واگذار کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که مدیرعامل وقت ۱۱ قطعه زمین به مساحت بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ مترمربع و سایر مدیران و بازرس تعاونی نیز ۱۱ قطعه دیگر به مساحت حدود ۱۹ هزار مترمربع دریافت کرده بودند.

رئیس کل دادگستری البرز با اشاره به بازگشت ۲۲ قطعه زمین به مساحت ۲۳ هزار و ۸۰۰ مترمربع در اجرای احکام قضایی بیان کرد: همچنین در پی طرح دعاوی حقوقی برای بازپس‌گیری اراضی واگذارشده به افراد خارج از تعاونی، در ۲۲ پرونده حکم بطلان واگذاری و ابطال اسناد رسمی صادر شده و ۱۱ پرونده دیگر در مراحل رسیدگی قرار دارد.

فاضلی هریکندی گفت: در مجموع تاکنون ۴۴ قطعه زمین به تعاونی بازگردانده شده است.

وی با بیان اینکه ۱۱ نفر از مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و بازرس وقت تعاونی حسب مورد به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده‌اند، افزود: احکام کیفری همه محکومان اجرا شده و متهم ردیف اول پرونده نیز که متواری بود، بازداشت و برای تحمل حبس به زندان معرفی شد.