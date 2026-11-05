به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس دریکوند ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی و همه‌جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و در پی خبری مبنی بر قاچاق زغال در مغازه‌ای در شهرستان اهواز، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از محل مذکور، تعداد دو تُن و ۵۵۴ کیلوگرم انواع زغال فاقد مجوز گمرکی و قاچاق کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله را ۱۱ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان کرد: در این ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.