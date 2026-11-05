به گزارش خبرنگار مهر مجتبی عبداللهی، در نشست خبری مدیران عامل شرکت‌های حامل انرژی که ظهر پنج شنبه در استانداری برگزار شد، بر لزوم عبور از رویکرد «صرفه‌جویی ساده» و حرکت به سمت «تحول در فرهنگ مصرف» تأکید کرد. وی تصریح کرد که با توجه به محدودیت‌های موجود، ادامه روند فعلی مصرف منابع، بحران‌های جبران‌ناپذیری را در آینده به همراه خواهد داشت.



شکاف میان مصرف آب در البرز و کشورهای پیشرفته



استاندار البرز با ارائه آمارهای تکان‌دهنده از وضعیت مصرف منابع آبی، به مقایسه میان الگوی مصرف داخلی و استانداردهای جهانی پرداخت.

وی گفت: میانگین مصرف روزانه آب برای هر شهروند در کشور حدود ۱۸۰ لیتر و در استان البرز به ۱۹۸ لیتر می‌رسد؛ در حالی که این رقم در بسیاری از کشورهای اروپایی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ لیتر است.



عبداللهی با اشاره به این شکاف آماری، تأکید کرد: مدیریت منابع آبی تنها با اصلاح جدی الگوی مصرف و استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه بازچرخانی آب میسر خواهد بود.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته، آب با فناوری‌های پیشرفته چندین بار بازچرخانی شده و دوباره وارد چرخه مصرف می‌شود؛ ما نیز باید ظرفیت‌های موجود را برای توسعه زیرساخت‌های بازچرخانی آب و تفکیک مصارف خانگی به کار بگیریم.



بحران در تأمین بنزین؛ فاصله تولید و مصرف



استاندار البرز در ادامه سخنان خود، به موضوع حساس مصرف انرژی و هزینه‌های ناشی از آن پرداخت. وی با اشاره به فشار بر منابع سوخت، گفت: میزان مصرف بنزین در روزهای اوج مصرف تابستان به حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون لیتر می‌رسد، در حالی که ظرفیت تولید داخلی در شرایط مطلوب تنها حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است.



وی هشدار داد: این شکاف میان تولید و مصرف، منجر به نیاز به واردات و تحمیل هزینه‌های سنگین به بودجه کشور می‌شود که نیازمند مدیریت فوری و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان است.



نقش کلیدی رسانه‌ها در تغییر رفتارهای اجتماعی



مجتبی عبداللهی در پایان، از اصحاب رسانه خواست تا در مسیر تغییر عادت‌های مصرفی مردم، نقش‌آفرینی کنند.

وی تأکید کرد: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق و راه‌اندازی پویش‌های فرهنگ‌ساز، به مردم آموزش دهند که مصرف بهینه تنها به معنای «کمتر مصرف کردن» نیست، بلکه به معنای تغییر شیوه استفاده از منابع و جلوگیری از هدررفت آن‌هاست.



استاندار البرز در نهایت بر ضرورت مشارکت همه‌جانبه میان دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و شهروندان برای عبور از چالش‌های حوزه آب و انرژی تأکید کرد.