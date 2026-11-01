قیمت گندم ماکارونی تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ جدید گندم ماکارونی با تصمیم ستاد تنظیم بازار تعیین شده و از ابتدای آبان‌ماه مبنای فروش این محصول از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران شده است.



بر اساس این تصمیم، قیمت هر کیلوگرم گندم ماکارونی از ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است؛ به این ترتیب، بهای این نهاده تولیدی حدود ۱۵۱ درصد افزایش یافته و به حدود ۲.۵ برابر نرخ قبلی رسیده است.



قرار است شرکت بازرگانی دولتی ایران گندم مصرفی ماکارونی را با نرخ جدید در اختیار کارخانه‌های تولیدکننده ماکارونی، نان صنعتی و نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم قرار دهد.



افزایش نرخ گندم به عنوان اصلی‌ترین ماده اولیه تولید ماکارونی، هزینه تمام‌شده تولید این محصول را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ محصولی که در میان کالاهای سبد کالابرگ الکترونیکی جایگاه ویژه‌ای دارد.