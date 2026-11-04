به گزارش خبرگزاری مهر در پیام بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت روز ۱۳ آبان آمده است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

مردم غیور و شجاع آذربایجان شرقی،

۱۳ آبان در تقویم انقلاب، روزی نمادین و زنده است. در این روز، ملت ایران بار دیگر به جهان اعلام می‌کند در برابر زورگویی تسلیم نمی‌شود. ۱۳ آبان یادآور دلاوری دانش‌آموزانی که با میهن دوستی و شجاعت خود، نام نسل جوان را در تاریخ انقلاب ماندگار کردند.

امروز که دشمنان کشور با تهدید و فشار و توطئه می‌کوشند اراده ملت ایران را سست کنند، وظیفه همه ما حفظ هوشیاری، وحدت و آمادگی است. پاسخ ملتی که با خون شهدا به استقلال رسیده، همواره حضور در صحنه بوده و هست.

راهپیمایی ۱۳ آبان، فرصتی است تا یک بار دیگر با آرمان‌های امام شهیدان و انقلاب اسلامی تجدید پیمان کنیم و صدای یکپارچه ملت را به گوش جهانیان برسانیم.

از همه مردم عزیز استان، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، دانش‌آموزان و دانشجویان و جوانان و نوجوانان دعوت می‌کنم با حضور پرشور خود در این راهپیمایی، پیام وفاداری به انقلاب و عزم برای دفاع از عزت ایران را به دنیا مخابره کنند.