بحران انرژی ادامه دارد؛ بازگشت عرضه نفت تا سال ۲۰۲۷ ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سلطان احمد الجابر، مدیرعامل شرکت ادنوک، تأکید کرد که حتی در صورت پایان یافتن درگیریها در خاورمیانه، جریان کامل صادرات نفت از تنگه هرمز تا پیش از نیمه نخست سال ۲۰۲۷ به حالت عادی بازنخواهد گشت. این چشمانداز که یکی از بدبینانهترین پیشبینیها میان مدیران ارشد صنعت انرژی محسوب میشود، تأثیرات بلندمدت اقتصادی جنگ علیه ایران را بهطور جدی برجسته میکند.
اختلال در تردد از تنگه هرمز، که گذرگاه حدود یکپنجم عرضه نفت جهان است، بزرگترین بحران انرژی تاریخ را رقم زده و با افزایش قیمتها، ترس از رکود جهانی را دامن زده است. سلطان الجابر روز چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت) در رویداد شورای آتلانتیک تصریح کرد: «حتی اگر درگیریها همین فردا پایان یابد، دستکم چهار ماه زمان میبرد تا به ۸۰ درصد جریان پیشین نفت بازگردیم و ثبات کامل عرضه تا سه ماهه نخست یا دوم سال ۲۰۲۷ میسر نخواهد بود.»
پیشتر «امین ناصر»، مدیرعامل شرکت آرامکوی عربستان نیز هشدار داده بود که در صورت ادامه وضع موجود تا اواسط ژوئن، بازار نفت تا سال ۲۰۲۷ بهبود نخواهد یافت.
مدیرعامل ادنوک با اشاره به شکنندگی زنجیره تأمین، از افزایش ۳۰ درصدی قیمت سوخت، ۵۰ درصدی قیمت کود و ۲۵ درصدی قیمت بلیت هواپیما خبر داد و خواستار سرمایهگذاری مجدد برای افزایش تابآوری انرژی در جهان شد. وی در پایان تأکید کرد: «تمام کارخانهها و خانوادهها در حال پرداخت هزینههای این درگیری هستند و در نهایت، آسیبپذیرترین اقشار جامعه سنگینترین صدمات را متحمل میشوند.»
نظر شما