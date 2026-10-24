به گزارش خبرنگار مهر، شرکت خودروسازی ولوو کارز در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با زیان عملیاتی قابل‌توجهی مواجه شد؛ موضوعی که فشار بر این خودروساز سوئدی را در شرایط تشدید رقابت، ضعف تقاضا و افزایش هزینه‌های صنعت خودرو نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، ولوو کارز در سه‌ماهه سوم زیان عملیاتی ۳.۷ میلیارد کرونی سوئد را ثبت کرد. انتشار این نتایج با افت ۲۴ درصدی ارزش سهام شرکت همراه شد.

این خودروساز همچنین از برنامه حذف ۲۵۰۰ فرصت شغلی دیگر در چارچوب تلاش‌ها برای کاهش هزینه‌ها و بهبود عملکرد مالی خبر داده است.

رقابت فزاینده خودروسازان چینی، تعرفه‌های تجاری و تقاضای ضعیف‌تر برای خودروهای برقی از جمله عواملی هستند که بر عملکرد مالی خودروسازان سنتی فشار وارد کرده‌اند. شرکت‌های اروپایی در سال‌های اخیر برای حفظ سهم بازار خود با افزایش رقابت قیمتی و تغییر سریع فناوری در صنعت خودرو مواجه بوده‌اند.

تحولات اخیر ولوو بار دیگر دشواری‌های پیش روی خودروسازان اروپایی را در مسیر گذار به خودروهای برقی برجسته می‌کند؛ مسیری که به سرمایه‌گذاری سنگین در فناوری، تولید و توسعه محصولات جدید نیاز دارد، در حالی که حاشیه سود شرکت‌ها تحت فشار قرار گرفت.