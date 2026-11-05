به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر پنجشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی فاز نخست کمپ ورزشی سرعین اظهار کرد: اعتبار این طرح‌ها از منابع گوناگون، از جمله مولدسازی، اعتبار سفر رئیس‌جمهور و همکاری نمایندگان مجلس تأمین شده است.

وی افزود: می‌کوشیم ۶۵ پروژه ورزشی در حال اجرا را در کوتاه‌ترین زمان تکمیل و در اختیار مردم استان قرار دهیم.

استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت گردشگری و جذب سرمایه‌گذار در سرعین گفت: موقعیت جغرافیایی و گردشگری این شهرستان آن را مستعد میزبانی اردوهای ورزشی ملی کرده است. به گفته او، احداث کمپ ورزشی سرعین از نیازهای استان است

امامی یگانه ادامه داد: فاز نخست با زمین چمن مصنوعی آغاز شده و تلاش می‌شود زمین و محصورسازی آن تا پایان سال به پایان برسد. تأمین زمین فاز دوم و تکمیل کمپ نیز برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی شده است.