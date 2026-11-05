به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله رنجبر، عصر پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تأکید بر نقش فعالان اقتصادی در نجات اقتصاد کشور، اظهار کرد: بخش خصوصی و تولیدکنندگان با انضباط مالی، افزایش تولید و نقش‌آفرینی مؤثر می‌توانند سهم مهمی در تحقق اهداف اقتصادی کشور داشته باشند.

وی با بیان اینکه تولید باید محور اصلی توسعه و راهکار عبور از مشکلات اقتصادی باشد، افزود: این رویکرد نباید تنها در حد شعار و سخنرانی باقی بماند، بلکه همه مسئولان در قوای سه‌گانه باید با اعتقاد و برنامه‌ریزی برای تحقق آن اقدام کنند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن بستر فعالیت تولیدکنندگان تصریح کرد: وظیفه مدیران و مسئولان، رفع موانع و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش تولید است؛ به‌ویژه در شرایط دشوار کنونی باید زمینه افزایش تولید و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.

رنجبر بر ضرورت تشکیل کمیته‌ای تخصصی و کارشناسی در ذیل نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: خروجی این جلسات باید به چند پیشنهاد مشخص برای اصلاح مقررات و رفع موانع اجرایی تبدیل شود. فعالان اقتصادی و مدیران حاضر در این نشست‌ها بهتر از هر مجموعه‌ای می‌توانند گره‌های موجود در مسیر تولید را شناسایی کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی قوانین و مقررات، فعالیت تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است، افزود: باید موانع موجود به‌صورت دقیق احصا و برای اصلاح آنها پیشنهادهای کارشناسی تدوین شود تا بتوان از ظرفیت مجلس، دولت و دستگاه قضایی برای حل مشکلات بهره گرفت.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس افزایش اختیارات مدیران محلی بانک‌ها را یکی از ضرورت‌های حمایت از تولید دانست و اظهار کرد: در شرایط فعلی، مدیران بانکی استان باید برای تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های اعتباری و تسهیلاتی، اختیارات بیشتری داشته باشند و رسیدگی به پرونده‌های استان برای تصمیم‌گیری در تهران متوقف نماند.

رنجبر همچنین خواستار جلوگیری از تمرکز منابع مالی شرکت‌های بزرگ استان در پایتخت شد و گفت: منابع حاصل از فعالیت این شرکت‌ها باید در خدمت اقتصاد و تولید کرمانشاه نیز قرار گیرد؛ چراکه در شرایطی که تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات کوچک با دشواری روبه‌رو هستند، استفاده از منابع موجود در استان می‌تواند به حل بخشی از مشکلات کمک کند.

وی با اشاره به تجربه پیگیری برخی پرونده‌های تولیدی خاطرنشان کرد: در مواردی که مدیران و مسئولان بانکی با احساس مسئولیت وارد عمل شده‌اند، مشکلات تولیدکنندگان در مدت کوتاهی برطرف شده است؛ بنابراین لازم است این رویکرد در نظام بانکی استان تقویت شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در بخش دیگری از سخنانش به موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: با توجه به مصوبه اخیر بانک مرکزی برای همکاری و حمایت در این زمینه، دستگاه‌های اقتصادی استان نیز باید همراهی لازم را داشته باشند تا مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این بخش برطرف شود.

رنجبر با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به جایگاه تولیدکنندگان و صنعتگران گفت: نباید تولیدکننده برای پیگیری امور خود در بانک مرکزی ناچار به مراجعه و کمک گرفتن از چند نماینده شود. فردی که برای تولید و اقتصاد کشور فعالیت می‌کند، باید مورد حمایت قرار گیرد و در مسیر دریافت خدمات و تسهیلات پشت درهای بسته نماند.

وی از استاندار کرمانشاه و مدیران اقتصادی استان خواست طرحی ویژه برای حمایت و تسهیل امور تولیدکنندگان و صنعتگران در دستور کار قرار دهند و افزود: تولید رکن اصلی پیشرفت و یکی از راه‌های گشودن گره‌های اقتصادی و دستیابی به استقلال کشور است؛ از این رو، حمایت از این بخش باید به اقداماتی عملی و قابل پیگیری تبدیل شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با تأکید بر ضرورت ارائه پیشنهادهای مشخص از سوی نشست‌های شورای گفت‌وگو بیان کرد: بهتر است مباحث مطرح‌شده در قالب سه یا چهار پیشنهاد کارشناسی جمع‌بندی و به مرکز و نمایندگان استان ارائه شود تا بتوان در فرآیند بررسی بودجه سال آینده و اصلاح برخی مقررات، مشکلات فعالان اقتصادی را پیگیری کرد.

رنجبر با اشاره به تأکید رئیس مجلس بر اولویت داشتن معیشت و اقتصاد مردم گفت: مسائل مهم اقتصادی و معیشتی باید با راهکارهای سریع و مؤثر دنبال شود و در مواردی که اصلاح مقررات ضروری است، می‌توان با تدوین طرح‌ها و لوایحی متمرکز و کوتاه‌تر، روند تصمیم‌گیری و رفع موانع را سرعت بخشید.

وی در پایان از برگزاری نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با پیگیری کارشناسی مصوبات و همکاری مدیران و نمایندگان استان، زمینه حل مشکلات تولیدکنندگان و بهبود فضای کسب‌وکار در کرمانشاه فراهم شود.