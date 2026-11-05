کامران فرمان‌پور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در حوزه مقابله با تخلفات زیست‌محیطی اظهار داشت: بر اساس آمار ثبت‌شده در هفت ماه، ۵۲۴ مورد تخلف در حوزه محیط زیست استان شناسایی شده است.

وی بخش مهمی از تخلفات شناسایی‌شده را مربوط به حوزه شکار و صید غیرمجاز مربوط دانست.

ثبت ۳۳۲ مورد صید غیرمجاز آبزیان

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به آمار تخلفات حوزه آبزیان گفت: صید غیرمجاز با ۳۳۲ مورد، بیشترین تعداد تخلفات ثبت‌شده در میان موارد اعلام‌شده را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه حیات‌وحش، ۷۳ مورد شکار غیرمجاز پرندگان و ۲۶ مورد شکار غیرمجاز پستانداران شناسایی شده است.

فرمان‌پور با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های طبیعی استان، مقابله با شکار و صید غیرمجاز را از محورهای مهم فعالیت‌های حفاظتی محیط زیست عنوان کرد.

کشف بیش از هزار مورد ادوات و وسایل مرتبط با تخلفات

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، در هفت ماه گذشته یک‌هزار و ۲۳۳ مورد ادوات و وسایل مرتبط با تخلفات زیست‌محیطی نیز کشف شده است.

وی یادآور شد: همچنین در بخش مربوط به زنده‌گیری غیرمجاز حیات‌وحش، ۲۹ مورد زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان و یک مورد زنده‌گیری غیرمجاز پستانداران ثبت شده است.

کشف و ضبط سلاح‌های غیرمجاز و جنگی

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: در بخش کشف و ضبط سلاح‌ها نیز مطابق آمار منتشرشده، ۲۲ قبضه سلاح غیرمجاز، ۲۷۵ قبضه سلاح مجاز و ۱۴ قبضه سلاح جنگی ثبت شده است.

وی گفت: این آمار در کنار موارد مربوط به شکار و صید غیرمجاز، بخشی از اقدامات و کشفیات مرتبط با مقابله با تخلفات زیست‌محیطی در استان طی دوره هفت‌ماهه امسال را نشان می‌دهد.

تعیین بیش از ۷.۵ میلیارد تومان خسارت زیست‌محیطی

فرمان‌پور در ادامه با اشاره به میزان خسارت‌های تعیین‌شده ناشی از تخلفات زیست‌محیطی در لرستان اظهار داشت: در مجموع، هفت میلیارد و ۵۷۲ میلیون تومان خسارت زیست‌محیطی برای موارد شناسایی‌شده تعیین شده است.