به گزارش خبرگزاری مهر، میرسامان پیشوایی در سیزدهمین اجلاس سراسری مسوولان کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد اظهار کرد: بسیج اساتید به دنبال توجیه ناکارآمدی و یا تضعیف ارکان نظام نیست، بلکه رسالت ما تکمیل کارهای مثبت است.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی وظایف در مقابله با تهدیدها افزود: در تهدید نرم وظیفه اصلی بر عهده بسیج و در تهدید سخت نیروی نظامی مسوول است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا ادامه داد: حزب جمهوری‌خواه غرق شد و ترامپ می‌خواست با دستاوردسازی موهوم، خود را پیروز نشان دهد.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور بیان کرد: دشمن خواست تهدید را معتبر نگه دارد تا در مذاکره فشار زیاد وارد کند.

پیشوایی با تاکید بر اینکه اکنون قدرت جهانی هستیم، اظهار کرد: امروز آمریکا و متحدانش درمانده‌اند و نمی‌دانند چه کنند، در موازنه قدرت تردید داشتند که هماورد ایران شوند.