به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در برنامه دیدار چهره‌به‌چهره قضات دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب با زندانیان، ۱۳۵ نفر از قضات استان در چهار زندان مرکزی بوشهر، دشتستان، گناوه و دشتی حضور یافتند و با حدود یک‌هزار زندانی به‌صورت مستقیم گفت‌وگو کردند.

وی افزود: در این دیدارها، درخواست‌ها و مشکلات قضایی زندانیان بررسی شد و علاوه بر موافقت با مرخصی منجر به آزادی ۱۲۰ نفر و مرخصی یا تمدید مرخصی ۱۷۰ نفر دیگر، تصمیمات قضایی دیگری نیز برای تسهیل شرایط زندانیان اتخاذ شد.

تسهیل شرایط قضایی زندانیان

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: با پذیرش وثیقه و کفالت ۳۰ نفر، بهره‌مندی هفت نفر از پابند الکترونیکی، آزادی مشروط چهار نفر، عفو موردی هشت نفر و انتقال دو نفر به استان محل سکونت موافقت شد.

مهرانگیز اضافه کرد: تعدیل اعسار سه نفر و تقلیل یا تخفیف مجازات ۱۵ نفر نیز از دیگر نتایج این بازدیدها بود و درخواست‌های سایر زندانیان برای بررسی و پیگیری در اختیار مقامات قضایی قرار گرفت.

تأکید بر بازاجتماعی شدن زندانیان

وی با تأکید بر تداوم بازدیدهای قضایی از زندان‌ها بیان کرد: حضور قضات در زندان و گفت‌وگوی مستقیم با زندانیان، زمینه شناخت دقیق‌تر مشکلات آنان و خانواده‌هایشان را فراهم می‌کند و این برنامه‌ها با هدف کمک به بازاجتماعی شدن زندانیان و حمایت از خانواده‌های آنان دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان بر ضرورت بررسی دقیق آرای صادرشده، به‌ویژه در مراحل تجدیدنظر، تأکید کرد و گفت: قضات باید در مواردی که امکان اصلاح رأی یا استفاده از نهادهای ارفاقی وجود دارد، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.