به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اتحادیه عمومی کار فرانسه اعلام کرد نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سراسر کشور، از جمله ۳۵۰ هزار نفر در پاریس در تجمعات اعتراضی شرکت کرده اند. این در حالی است که وزارت کشور فرانسه ادعا کرده شمار شرکت کنندگان در این اعتراضات حدود ۶۰۰ هزار نفر برآورد می شود.

در جریان درگیری ها در لیون نیز ۳۴ نیروی امنیتی زخمی و چندین تن بازداشت شدند. پنج فروشگاه نیز در جریان درگیری ها و تخریب ها آسیب دیدند.

همچنین گزارشاتی از تنش و درگیری در رن، نانت، پو، اورلئان و تولوز منتشر شده است. معترضان خواهان افزایش دستمزدها، بهبود قدرت خرید، تقویت خدمات عمومی و افزایش بودجه آموزش هستند. حدود یک سوم دبیرستان های فرانسه تعطیل یا با اختلال فعالیت روبرو شدند و در برخی مناطق حمل و نقل عمومی نیز مختل شد.