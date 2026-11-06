به گزارش خبرنگار مهر، سایت معتبر «موندو تکواندو» با ارئه گزارشی در خصوص قهرمان سابق تکواندو ایران و جهان نوشت؛ «میخالیس موروتسوس» قهرمان المپیک ۲۰۰۰ سیدنی و یکی از چهره‌های برجسته تاریخ تکواندوی اروپا، نقش مهمی در همکاری خداداد با فدراسیون تمواندو یونان داشته است.

این دو چهره به نسلی تعلق دارند که در ابتدای قرن بیست‌ویکم نقش مهمی در تثبیت جایگاه تکواندو در عرصه بین‌المللی ایفا کردند. «موروتسوس » در وزن ۵۸- کیلوگرم به مدال طلای المپیک سیدنی دست یافت و خداداد نیز یک سال بعد در همین وزن، در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۰۱ در جزیره ججو کره جنوبی، عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد.

دوستی و ارتباط نزدیک این دو قهرمان، پیوندی مهم در فصل جدید فعالیت حرفه‌ای مربی ایرانی در یونان به شمار می‌رود. «موروتسوس » که اکنون ریاست فدراسیون تکواندوی یونان و نایب‌رئیسی دوم کمیته ملی المپیک این کشور را بر عهده دارد، به صورت علنی از پروژه ورزشی تحت هدایت خداداد حمایت کرده است.

خداداد در آوریل ۲۰۲۵ مسئولیت هدایت تیم‌های ملی تکواندوی یونان را بر عهده گرفت؛ پروژه‌ای که هدف اصلی آن آماده‌سازی برای بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس است. انتخاب او نشان‌دهنده اعتماد به مربی‌ای است که در یکی از مدارس پرافتخار و رقابتی تکواندوی جهان پرورش یافته است.

انضباط، تحلیل و توسعه؛ فلسفه کاری خداداد در یونان

فعالیت خداداد در یونان با برگزاری اردوهای ملی، نظارت مستمر بر عملکرد ورزشکاران و برنامه‌ریزی برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی همراه بوده است.

او در سال ۲۰۲۵ در نشست‌های فنی با ورزشکاران منتخب از مناطق مختلف یونان حضور داشت و در سال ۲۰۲۶ نیز مسئولیت آماده‌سازی تیم‌های ملی و المپیکی این کشور را دنبال کرد.

یکی از بخش‌های قابل توجه در شیوه کاری او، آنالیز مبارزات از طریق فیلم مسابقات است؛ روشی که با هدف شناسایی اشتباهات فنی و بررسی نقاط قوت رقابتی هر ورزشکار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برنامه آماده‌سازی تیم‌های یونان همچنین شامل تمرینات مشترک با ورزشکاران بین‌المللی، حضور در تورنمنت‌های رنکینگ و ارزیابی مستمر عملکرد تکواندوکاران است.

این اقدامات نشان می‌دهد که رویکرد فنی خداداد بر پایه مشاهده دقیق، برنامه‌ریزی اختصاصی برای هر ورزشکار و اصلاح جزئیات فنی استوار است.

مأموریت بزرگ خداداد در مسیر المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس

یونان در رشته تکواندو از پیشینه‌ای قابل توجه در بازی‌های المپیک برخوردار است و حالا مأموریت خداداد کمک به بازگرداندن این کشور به جایگاه برجسته خود در رقابت‌های بزرگ بین‌المللی است.

تجربه حضور در سطح نخست تکواندوی جهان و کسب عنوان قهرمانی جهان، پشتوانه مهمی برای این مربی ایرانی محسوب می‌شود، اما آزمون اصلی او نتایجی خواهد بود که در قامت سرمربی و از کنار زمین مسابقه به دست می‌آورد.

خداداد مسیر رسیدن به مدال‌های بزرگ را به خوبی می‌شناسد؛ مسیری که سال‌ها به عنوان یکی از چهره‌های شاخص میدان مبارزه آن را طی کرده است. او اکنون تلاش می‌کند تجربه و دانش خود را به نسل جدید تکواندوکاران یونان منتقل کند تا ثمره تمرینات روزانه، در رقابت‌های بین‌المللی و به‌ویژه بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ نمایان شود.

بهزاد خداداد از تهران تا آتن همچنان در متن تکواندوی حرفه‌ای قرار دارد. او اگرچه لباس مبارزه را با لباس مربیگری و هدایت فنی عوض کرده، اما همچنان در همان عرصه‌ای فعالیت می‌کند که سال‌ها در آن افتخارآفرین بوده است.