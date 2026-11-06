به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر ساعت ۰۲:۳۰:۰۹ بامداد جمعه در حوالی مرز استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی و در نزدیکی تیتکانلو رخ داد.

بر اساس این گزارش، این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۸.۳۴ و عرض جغرافیایی ۳۷.۲۸ و در عمق ۸ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین‌لرزه، تیتکانلو در فاصله ۴ کیلومتری، فاروج در فاصله ۱۱ کیلومتری و قوچان (خراسان رضوی) در فاصله ۲۵ کیلومتری اعلام شده‌اند. همچنین نزدیک‌ترین مرکز استان به محل وقوع زمین‌لرزه، بجنورد با ۹۱ کیلومتر فاصله است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.