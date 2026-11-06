به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، حملات ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز به مناطق مختلف نوار غزه ادامه یافت و شرق شهر غزه، دیرالبلح و خان ‌یونس هدف گلوله ‌باران، تیراندازی گسترده و عملیات انفجاری قرار گرفتند.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف تقاطع شجاعیه در شرق غزه را گلوله‌ باران کرد.

همزمان، خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی به طور گسترده به سوی مناطق شرقی دیر البلح در مرکز نوار غزه تیراندازی کردند.

در جنوب نوار غزه نیز خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی مناطق شرقی شهر خان‌یونس را زیر آتش شدید قرار دادند. در ادامه، تیراندازی گسترده به سمت مناطق شرقی و جنوبی خان‌یونس نیز گزارش شد.

در شرق شهر غزه، خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی به طور گسترده به سوی شرق محله التفاح و دیگر مناطق شرقی شهر تیراندازی کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین طی مدت کوتاهی سه عملیات انفجاری و تخریبی جداگانه در شرق شهر غزه انجام داد.

یک پهپاد «کوادکوپتر» ارتش رژیم صهیونیستی نیز در محله التفاح در شمال شرق شهر غزه اقدام به تیراندازی کرد.