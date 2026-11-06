به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو از افزایش شمار قربانیان شیوع ویروس ابولا به بیش از ۵ هزار نفر خبر داد؛ شیوعی که با ثبت موارد ابتلا در چند کشور آفریقایی، نگرانی‌ها درباره گسترش این بیماری در منطقه را افزایش داده است.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کنگو که به تازگی منتشر شد، شمار جان‌باختگان این بیماری به ۵ هزار و ۱۹۸ نفر از مجموع ۱۰ هزار و ۶۶۸ مورد ابتلای تأییدشده رسیده است. نرخ مرگ‌ومیر این شیوع نیز ۴۸.۸ درصد اعلام شده است.

این شیوع که از ماه مه آغاز شد، هفدهمین مورد از شیوع ابولا در تاریخ کنگو به شمار می‌رود و از نظر شمار مبتلایان و جان‌باختگان، پس از همه‌گیری سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ در غرب آفریقا، دومین شیوع بزرگ این بیماری در جهان است.

بر اساس این گزارش، ویروس به ۶۷ منطقه بهداشتی در هشت استان کنگو گسترش یافته و استان ایتوری در شمال شرق این کشور با ثبت حدود ۷۱ درصد موارد ابتلا، کانون اصلی بیماری محسوب می‌شود.

یکی از نگرانی‌های اصلی مقام‌های بهداشتی، شناسایی موارد جدید ابتلا خارج از زنجیره تماس‌های شناخته‌شده است. برآوردهای مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد موارد جدید در استان ایتوری به افرادی مربوط می‌شود که ارتباط آن‌ها با مبتلایان قبلی شناسایی نشده است.

همچنین مواردی از ابتلا به سویه بوندیبوگیو در کنیا و نیجریه گزارش شده است. کنیا تا ۲۶ اکتبر ۹ مورد ابتلا و دو مورد مرگ ثبت کرد و نیجریه نیز ابتلای یک فرد ورودی از اوگاندا را تأیید کرد.

شیوع کنونی به سویه بوندیبوگیو مربوط است که تاکنون واکسن یا درمان اختصاصی تأییدشده‌ای برای مقابله با آن وجود ندارد. سازمان جهانی بهداشت نیز بر تقویت مراقبت‌های بهداشتی، شناسایی زودهنگام مبتلایان و هماهنگی میان کشورهای منطقه تأکید کرده است.