به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه در نشست بزرگ اقتصادی ایران و چین، با اشاره به ظرفیت‌های مکمل دو کشور، بر ضرورت عبور از الگوی سنتی تجارت و حرکت به سمت مشارکت‌های فناورانه، صنعتی و سرمایه‌گذاری مشترک تأکید کرد.



وی با بیان اینکه توسعه روابط اقتصادی تهران و پکن نیازمند بهره‌گیری هدفمند از توانمندی‌های دو طرف است، اظهار کرد: آینده همکاری‌های اقتصادی ایران و چین در گرو پیوند ظرفیت‌های فناورانه ایران با توان صنعتی و سرمایه‌گذاری چین و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش مشترک است.



رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، توسعه پروژه‌های مشترک فناورانه، سرمایه‌گذاری در تولید محصولات دانش‌بنیان و ایجاد مسیرهای پایدار برای دسترسی به بازارهای هدف را سه محور اصلی همکاری‌های پیش‌رو برشمرد.



روزبه تأکید کرد: حرکت به سمت این الگوی همکاری می‌تواند زمینه را برای تقویت تعاملات صنعتی، توسعه محصولات فناورانه و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در روابط اقتصادی دو کشور فراهم کند.



بر این اساس، توسعه همکاری‌های فناورانه و دانش‌بنیان می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی نسل جدید روابط اقتصادی ایران و چین تبدیل شود؛ رویکردی که در آن، تعاملات دو کشور از مبادلات تجاری صرف فراتر رفته و به سمت تولید مشترک، انتقال فناوری و حضور مؤثرتر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حرکت می‌کند.

