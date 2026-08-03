به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی در جلسه با سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری بلاروس، راهکارهای توسعه همکاری‌های علمی، فناورانه و نوآورانه میان دو کشور را بررسی کرد.

در این نشست ظرفیت‌های همکاری در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های پیشرفته، انتقال فناوری، توسعه پروژه‌های مشترک و بهره‌گیری از بسترهای منطقه‌ای برای تعمیق تعاملات علمی و فناورانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

روزبه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور، اظهار کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با برخورداری از بیش از ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان، یکی از مهم‌ترین بازیگران توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه به شمار می‌رود و این ظرفیت می‌تواند مبنای شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر با بلاروس در حوزه‌های مختلف فناوری باشد.

وی با بیان اینکه بیش از یک‌هزار شرکت دانش‌بنیان ایرانی در بازارهای بین‌المللی حضور صادراتی دارند، افزود: توسعه همکاری‌های مشترک میان شرکت‌های دانش‌بنیان دو کشور، اجرای پروژه‌های مشترک فناورانه و تسهیل انتقال فناوری، از مهم‌ترین محورهای همکاری میان ایران و بلاروس خواهد بود.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، بهره‌گیری از ظرفیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا را یکی از فرصت‌های راهبردی برای گسترش تعاملات علمی و فناورانه دانست و گفت: فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در کشورهای عضو اوراسیا از جمله بلاروس، روسیه، ارمنستان و ازبکستان، می‌تواند زمینه توسعه همکاری‌های فناورانه، ایجاد شبکه‌های مشترک نوآوری و تعریف پروژه‌های چندجانبه را فراهم کند.

وی همچنین بر تدوین و پیگیری تفاهم‌نامه‌های راهبردی، تعریف پروژه‌های مشترک میان مراکز علمی و فناوری، تقویت همکاری میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد سازوکارهای پایدار برای توسعه همکاری‌ها تأکید کرد.

روزبه توسعه دیپلماسی علم و فناوری را از اولویت‌های این سازمان برشمرد و افزود: برنامه‌ریزی برای تبادل هیئت‌های علمی و فناورانه، دعوت از مقامات و مسئولان حوزه علم و فناوری بلاروس و همچنین انجام سفرهای متقابل، از جمله سفر آتی حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به بلاروس، می‌تواند به تعمیق روابط دوجانبه کمک کند.

وی همچنین استفاده از ظرفیت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بلاروس، بهره‌گیری از سامانه Connect برای توسعه ارتباطات بین‌المللی و بررسی امکان ایجاد دبیرخانه همکاری‌های علم و فناوری در حوزه اوراسیا را از دیگر برنامه‌های پیشنهادی معاونت علمی برای توسعه تعاملات منطقه‌ای عنوان کرد.

در ادامه این نشست، محسن امید زمانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلاروس، با استقبال از گسترش همکاری‌های فناورانه میان دو کشور، بر ضرورت تعریف پروژه‌های مشترک میان مجموعه‌های علمی، فناورانه و صنعتی ایران و بلاروس تأکید کرد.

وی پیشنهاد استقرار رایزن اقتصادی و فناوری در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلاروس را اقدامی مؤثر برای تسهیل ارتباط میان شرکت‌ها، مراکز علمی و نهادهای فناور دو کشور دانست و گفت: با توجه به روند توسعه روابط اقتصادی و چشم‌انداز اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد، فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های فناورانه و تجاری میان ایران و بلاروس فراهم خواهد شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلاروس با اشاره به توانمندی‌های ایران در حوزه سلامت و فناوری‌های پزشکی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان از ظرفیت‌ها و تجربیات ارزشمندی برخوردار است که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک با بلاروس باشد.

وی همچنین ظرفیت‌های موجود در حوزه گردشگری را از دیگر زمینه‌های توسعه همکاری میان دو کشور برشمرد و بر ضرورت بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، علمی و فناورانه تأکید کرد.

در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم رایزنی‌ها، تدوین نقشه راه همکاری‌های مشترک، استفاده از ظرفیت زیست‌بوم نوآوری و فناوری دو کشور و توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه در چارچوب روابط دوجانبه و ظرفیت‌های منطقه‌ای اوراسیا تأکید کردند