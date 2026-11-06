فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:,تز آنجا که بیش از ۷۰ درصد علوفه دامی استان از مراتع طبیعی تأمین می‌شود، نزولات آسمانی فرصتی بی‌بدیل برای رونق دامداری است؛ اما به موازات آن، پدیده‌هایی نظیر سیلاب، رعدوبرق و صاعقه، جان و مال این قشر زحمتکش را تهدید می‌کند. در همین راستا، اطلاع‌رسانی هشدارها از طریق سامانه جامع پیامکی، توزیع بروشورهای آموزشی توسط رانندگان تانکرهای آبرسانی سیار و برگزاری دوره‌های ترویجی با همکاری دانشگاه و مرکز تحقیقات در مناطق عشایری با جدیت در حال اجراست.

مدیرکل امور عشایری ایلام در پاسخ به پرسشی پیرامون تلفات دام عشایر در حوادث اخیر شهرستان‌های دهلران و آبدانان تصریح کرد: متأسفانه در جریان بارش‌ها و صاعقه‌های اخیر شاهد تلف شدن تعدادی از دام‌های عشایر در این مناطق بودیم. عشایر عزیز باید جداً از اتراق در بستر و حریم رودخانه‌ها و همچنین استقرار در ارتفاعات صاعقه‌خیز پرهیز کنند.

وی ادامه داد: نکته بسیار مهم این است که تسهیلات و کمک‌های مالی دولت به حادثه‌دیدگان، به هیچ عنوان کفاف و پوشش‌دهنده عمق خسارت‌های وارده را نمی‌دهد؛ لذا تنها راهکار تضمینی صیانت از سرمایه مولد دامی، اقدام برای بیمه کردن فراگیر دام‌ها و تأسیسات عشایری توسط خود تولیدکنندگان است.

یاسمی در ادامه، شبکه راه‌های عشایری را از بزرگ‌ترین چالش‌های این حوزه در فصول بارشی دانست و افزود: استان ایلام دارای ۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه عشایری است که به دلیل کمبود ابنیه فنی مناسب، با کوچک‌ترین بارندگی دچار آبگرفتگی، انسداد و قطعی ارتباط می‌شوند. با این حال، با حمایت‌های استاندار محترم و اعتبارات تخصیص‌یافته، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که هر سال ایمن‌سازی و احداث ابنیه فنی در ۲۰ درصد از این محورها را عملیاتی کنیم تا تردد عشایر در شرایط بحرانی با کمترین مشکل مواجه شود.