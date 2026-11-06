به گزارش خبرنگار مهر، زهرا خدادادی صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده علیه دانش‌آموزان و دانشجویان دختر در جمهوری آذربایجان به دلیل رعایت حجاب، حق آموزش را از حقوق اساسی هر انسان عنوان کرد و گفت: هیچ دختری نباید به دلیل باورها، اعتقادات یا نوع پوشش خود از ادامه تحصیل و حضور در مراکز آموزشی محروم شود.

وی آموزش را یکی از مهم‌ترین بسترهای رشد فردی و اجتماعی زنان و دختران دانست و اظهار کرد: محدود کردن دسترسی دختران به مدارس و دانشگاه‌ها، علاوه بر تأثیر منفی بر آینده تحصیلی و شغلی آنان، جامعه را نیز از بخشی از ظرفیت علمی و توانمندی‌های انسانی محروم می‌کند.

خدادادی با تأکید بر اینکه تحصیل و علم‌آموزی نباید به ابزاری برای اعمال محدودیت‌های اعتقادی و فرهنگی تبدیل شود، افزود: فراکسیون زنان و خانواده مجلس از حق تحصیل آزادانه و بدون تبعیض دختران حمایت می‌کند و این نوع محدودیت‌ها را مغایر عدالت آموزشی و کرامت انسانی می‌داند.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی از مسئولان جمهوری آذربایجان خواست زمینه بازگشت دانش‌آموزان و دانشجویان دختر محروم‌شده به محیط‌های آموزشی را فراهم کنند تا این افراد بتوانند بدون تبعیض به تحصیل خود ادامه دهند.

آمادگی ایران برای پذیرش دانش‌آموزان و دانشجویان آذربایجانی

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به اعلام آمادگی رئیس‌جمهور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای پذیرش دانش‌آموزان و دانشجویان جمهوری آذربایجان در مراکز آموزشی و دانشگاهی ایران، این رویکرد را فرصتی برای حمایت از ادامه تحصیل این افراد دانست.

وی با بیان اینکه ایران از ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و آموزشی گسترده‌ای برخوردار است، عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در فراهم کردن امکان ادامه تحصیل دخترانی که به دلیل رعایت حجاب از حضور در مدارس و دانشگاه‌های خود محروم شده‌اند، نقش مؤثری داشته باشد.

خدادادی همچنین از آمادگی فراکسیون زنان و خانواده مجلس برای پیگیری این موضوع در چارچوب ظرفیت‌ها و سازوکارهای قانونی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه استفاده این دختران از فرصت‌های آموزشی در محیطی امن و متناسب با ارزش‌ها و باورهایشان فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه علم و دانش محدود به مرزهای جغرافیایی نیست، خاطرنشان کرد: فرصت آموزش و تحصیل باید در اختیار همه دختران قرار گیرد و حمایت از این حق، در واقع حمایت از آینده، پیشرفت و کرامت انسانی است.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در پایان بر آمادگی ایران برای همراهی با دانش‌آموزان و دانشجویان کشور همسایه در مسیر ادامه تحصیل تأکید کرد.