به گزارش خبرگزاری مهر، مستند شاعرانه «سرزمین نجیب‌زادگان» به کارگردانی نگین ریاضی و مهدی انصاری، با محوریت هویت تمدنی، معماری و اصالت ایرانی، پس از پایان تدوین در مراحل نهایی فنی قرار دارد و متقاضی حضور در بیستمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» است.

مستند کوتاه «سرزمین نجیب‌زادگان» به تهیه‌کنندگی مهدی انصاری، با نگاهی شاعرانه به تاریخ، تمدن، معماری و اصالت ایرانی، مراحل تدوین را پشت سر گذاشته و این روزها مراحل تولید موسیقی، اصلاح رنگ و نور و صداگذاری را سپری می‌کند.

شکل‌گیری این اثر با توجه به آسیب‌های واردشده به میراث تاریخی و فرهنگی ایران در جریان جنگ ۴۰ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان صورت گرفته است؛ جنگی که بنا بر اعلام وزیر میراث فرهنگی، حدود ۱۴۰ بنای تاریخی در نقاط مختلف ایران را با آسیب مواجه کرد.

از ویژگی‌های این مستند، حضور کاظم هژیرآزاد و وحید رونقی به‌عنوان گویندگان گفتار متن است. نگین ریاضی و مهدی انصاری کارگردانی این اثر را برعهده دارند و عقیل جماعتی نویسنده آن است.

در دیگر بخش‌های تولید، روح‌الله موحد به‌عنوان مشاور هنری، مهدی انصاری و نگین ریاضی به‌عنوان تصویربردار، سلمان ابوذر در طراحی و ترکیب صدا، شهریار سپهری در اصلاح رنگ و نور و دانیال استاد عبدالحمید در بخش موسیقی همکاری دارند.

مستند «سرزمین نجیب‌زادگان» در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و مرکز هنری رسانه‌ای نهضت تولید شده که متقاضی حضور در بیستمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» است.