به گزارش خبرگزاری مهر، آیین استقبال، وداع و تشییع چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس از ۱۷ تا ۲۲ آبان‌ماه همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار می‌شود.

همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، استان زنجان میزبان پیکرهای مطهر چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس خواهد بود و برنامه‌های مختلفی برای استقبال، وداع و تشییع این شهدا پیش‌بینی شده است.

مراسم استقبال رسمی روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه، ساعت ۱۵:۳۰ از میدان بسیج زنجان آغاز و به سمت حسینیه عاشقان ثارالله(ع) برگزار می‌شود.

پیکرهای مطهر این چهار شهید از ۱۷ تا ۲۲ آبان‌ماه به‌صورت شبانه‌روزی در معراج شهدا واقع در حسینیه عاشقان ثارالله(ع) قرار خواهد گرفت و مردم و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت می‌توانند برای زیارت و وداع با این شهدا در این مکان حضور یابند.

آیین وداع استانی با شهدای گمنام پنج‌شنبه ۲۱ آبان‌ماه برگزار می‌شود این مراسم از ساعت ۲۱ در میدان انقلاب زنجان برگزار خواهد شد.

آیین تشییع پیکرهای مطهر چهار شهید گمنام، جمعه ۲۲ آبان‌ماه، ساعت ۹:۳۰ صبح، همزمان با حضور عزاداران هیئت فاطمیون زنجان، از مقابل مسجد جامع به سمت آستان مقدس امامزاده سیدابراهیم(ع) برگزار می‌شود.

پس از اقامه نماز جمعه، پیکرهای مطهر این شهدا در مصلای خاتم‌الانبیاء(ص) زنجان به خاک سپرده خواهند شد.