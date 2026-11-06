سرهنگ هادی آزادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه‌ها و جزئیات میزبانی استان همدان از کاروان مطهر شهدا پرداخت و با اشاره به آغاز برنامه‌ها از روز فردا، اظهار کرد: حرکت رسمی کاروان‌های شهدا از ساعت ۸:۳۰ صبح در قالب ۵ کاروان خودرویی از محل حسینیه معراج شهدای شهرک فرهنگیان به سمت دانشگاه بوعلی سینا آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه مراسم استقبال و تجدید میثاق با شهدا از ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه بوعلی برگزار خواهد شد، ادامه داد: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده در صورت بارانی بودن هوا مراسم به داخل مسجد دانشگاه منتقل می‌شود و در غیر این صورت مراسم در حیاط مقبره شهدای گمنام برگزار خواهد شد.

مدیر اجرایی شورای هماهنگی حفظ آثار دفاع مقدس استان همدان افزود: همزمان با مراسم تجدید میثاق با شهدا در دانشگاه بوعلی، یک کاروان به سمت قهاوند اعزام خواهد شد و کاروان دیگری نیز در حسینیه‌ها و برنامه‌های مختلف سطح شهر همدان شرکت خواهد کرد.

سرهنگ آزادی در خصوص امکان زیارت عموم مردم تصریح کرد: یک شهید گمنام به صورت دائمی و شبانه روزی در محل حسینیه معراج شهدا حضور دارد و عموم شهروندان می‌توانند در هر ساعت از شبانه روز برای زیارت و ادای احترام به این شهید والامقام مراجعه کنند.

سرهنگ آزادی با تشریح روند حرکت کاروان‌ها در روزهای بعد خاطرنشان کرد: روز یکشنبه برنامه‌ها از ابتدای صبح در سطح مدارس و دانشگاه‌ها آغاز می‌شود و در ساعات بعد از ظهر با حضور در تجمعات و مراسم‌های گوناگون ادامه می‌یابد ضمن اینکه همزمان با مرکز استان، شهرستان‌های اسدآباد و فامنین نیز میزبان کاروان شهدا خواهند بود.

وی درباره برنامه روزهای میانی هفته افزود: روز دوشنبه مراسم تجدی میثاق با شهدا در همدان، درگزین و رزن، روز سه‌شنبه در همدان، تویسرکان و بهار و روز چهارشنبه نیز در همدان، نهاوند، ملایر و کبودرآهنگ برگزار می‌شود و برنامه‌های معنوی کاروان شهدا در روز پنجشنبه در همدان، ملایر و کبودرآهنگ تداوم خواهد داشت.

مدیر اجرایی شورای هماهنگی حفظ آثار دفاع مقدس استان همدان در پایان یادآور شد: آیین تشییع سراسری و خاکسپاری پیکرهای مطهر شهدا روز جمعه با حضور پرشور مردم شهیدپرور استان برگزار خواهد شد.