به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی احداث سالن ورزشی به مساحت یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع در سایت نهضت ملی مسکن اسلامشهر با حضور امین بابایی، سرپرست فرمانداری اسلامشهر و ستوده‌نژاد، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران آغاز شد.

امین بابایی در این مراسم با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزشی متناسب با ظرفیت جمعیتی شهرستان اظهار کرد: تقویت امکانات و ظرفیت‌های ورزشی می‌تواند زمینه ارتقای جایگاه اسلامشهر در ورزش کشور را فراهم کند.

وی با اشاره به پیگیری اجرای طرح پایلوت شهر فعال در اسلامشهر افزود: این موضوع از جمله برنامه‌هایی بود که در روز معارفه مدیریت جدید شهرستان مطرح شد و با پیگیری‌های انجام‌شده و دستور وزیر ورزش و جوانان، زمینه اجرای آن در اسلامشهر فراهم شده است.

سرپرست فرمانداری اسلامشهر با قدردانی از حمایت‌های استاندار تهران و وزارت ورزش و جوانان در توسعه امکانات ورزشی شهرستان بیان کرد: برای اجرای فاز نخست پروژه ورزشی منطقه نهضت ملی مسکن، حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات سفر پیش‌بینی شده است.

بابایی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل این مجموعه ورزشی خاطرنشان کرد: مدیریت شهرستان روند پیشرفت پروژه را به‌صورت مستمر پیگیری می‌کند و امیدواریم با همکاری مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و پیمانکار، این مجموعه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و در اختیار ورزشکاران و شهروندان منطقه قرار گیرد.