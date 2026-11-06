به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان ملی ارسال مقالات علمی، گزارش‌های سیاستی و ایده‌های نوآورانه در محور تخصصی «پیوست‌نگاری فرهنگی ـ اجتماعی؛ پل میان اندیشه و اجرا» به همت مؤسسه پیوست‌نگاری افق و در پیوند با همایش بین‌المللی «حکمرانی فرهنگی و هویت اسلامی ـ ایرانی در مکتب مجاهد شهید امام خامنه‌ای (ره)» منتشر شد.

این فراخوان با هدف تبدیل پیوست‌نگاری فرهنگی از یک مفهوم نظری به ابزاری اجرایی و نظارتی در پروژه‌های کلان کشور و با تأکید بر ضرورت گذار از گفتمان‌سازی نظری به ساختارسازی اجرایی منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، محور تخصصی «پیوست‌نگاری فرهنگی ـ اجتماعی» به‌عنوان یکی از بخش‌های عملیاتی همایش، به دنبال ایجاد پیوند میان اندیشه و اجرا و نهادینه‌سازی پیوست‌نگاری در عرصه‌های مختلف حکمرانی، از جمله صنایع، معادن و نظام آموزشی است.

در این فراخوان از پژوهشگران، استادان، مدیران و صاحب‌نظران دعوت شده است آثار علمی و تخصصی خود را در قالب مقاله، گزارش سیاستی، تک‌نگاشت و ایده‌های نوآورانه با محورهای زیر ارسال کنند:

- پیوست‌نگاری فرهنگی به‌مثابه سازوکار صیانت از هویت در پارادایم توسعه؛

- نهادینه‌سازی پیوست‌نگاری در ساختار آموزش عالی؛ از نظریه تا کاربست؛

- نظام پیوست فرهنگی در آموزش‌وپرورش؛ الگوی هویت‌ساز برای برنامه‌های درسی و تربیتی؛

- پیوست‌نگاری فرهنگی، ابزار عملیاتی قرارگاه فرهنگی؛ ابزار نظارتی و اجرایی؛

- نهادینه‌سازی پیوست‌نگاری در ساختار اجرایی و الگوهای تبدیل آن به ابزار اجرایی و نظارتی؛

- فلسفه و منطق حکمی پیوست‌نگاری در مکتب امام خامنه‌ای (ره).

بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات و همچنین گزارش‌های سیاستی و ایده‌های نوآورانه، ۳۰ آبان ۱۴۰۵ تعیین شده است. این همایش نیز ۲۲ آذر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر، مشاهده جزئیات نشست‌های تخصصی و ارسال آثار می‌توانند به تارنمای رسمی همایش به نشانی emamshahid.sccr.ir/#topics مراجعه کنند یا از طریق پیام‌رسان بله با شماره ۰۹۳۹۱۳۰۱۷۱۰ با دبیرخانه در ارتباط باشند.