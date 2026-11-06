به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه اسفراین در مصلا با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، امید بستن به تغییر رویکرد آمریکا از طریق تغییر احزاب و جناح‌های سیاسی یا امتیاز دادن به این کشور را اشتباه دانست و بر ضرورت حفظ استقلال و عزت ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به موضوع توانمندی هسته‌ای و بازدارندگی کشور، بر ضرورت تقویت اقتدار جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت: دشمن تنها زبان قدرت را می‌فهمد.

امام جمعه اسفراین همچنین با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، حمایت مردم از مسئولان را ضروری دانست و اظهار کرد: حمایت از مسئولان منافاتی با مطالبه‌گری و انتقاد ندارد.

موسوی خدمت جهادی، توجه به معیشت مردم، اشتغال و حفظ عزت و استقلال کشور را از وظایف مهم مسئولان برشمرد و بر مسئولیت مضاعف مدیران در قبال مردم تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات خلیج فارس و ناتوانی آمریکا در تأمین امنیت پایگاه‌های خود و کشورهای منطقه، از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواست بر حفظ استقلال و عزت خود تأکید داشته باشند.