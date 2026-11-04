https://mehrnews.com/x3dwM8 ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱ کد مطلب 7000734 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱ اجتماع مردمی در شهرستان بام صفی آباد به شب ۲۴۹ رسید اسفراین- مردم شهیدپرور شهرستان بام و صفیآباد در دویست و چهلمین و نهمین شب حماسه آفریدند. دریافت 9 MB کد مطلب 7000734 کپی شد مطالب مرتبط مردم بام و صفیآباد با حضوری پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کردند تجمعات اسفراین به شب ۲۵۰ رسید استقبال باشکوه مردم بخش بام از سه شهید گمنام مردم صفیآباد در شب ۲۵۱ تجمعات با شهدای گمنام وداع کردند غزلی: اسفراین ۲۲ آبان میزبان پیکر مطهر ۲ شهید گمنام میشود موسوی: امید بستن به تغییر رویکرد آمریکا اشتباه است علیزاده: سواد رسانهای سلاح مقابله با جنگ روایتها است شب ۲۴۲ تجمعات مردمی در بام و صفیآباد برگزار شد برچسبها تجمع مردمی اسفراین ایران
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