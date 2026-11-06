به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جعفرزاده، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تبیین علت تغییر معادله بازدارندگی از سوی فرمانده کل قوا گفت: دستور «پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی» یک پیام ساده نیست؛ بلکه سه پیام هم‌زمان است که هر کدام لایه‌ای متفاوت از قدرت ایران را فعال می‌کند.

وی افزود: پیام اول این است که «جنگ به مرزهای ما محدود نمی‌شود»؛ یعنی معیار پاسخ از «نقطه شلیک» به «منشأ تهدید» منتقل شده است. بر اساس برآوردهای کارشناسی، توان موشکی ایران امروز پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و فراتر از آن تا اروپا را پوشش می‌دهد؛ بنابراین این دکترین یک شعار نیست، یک قابلیت عملیاتی است.

امام جمعه اصلاندوز ادامه داد: پیام دوم این است که «هدف فقط سخت‌افزار نیست»؛ اعتبار سیاسی، شبکه‌های مالی، زیرساخت‌های سایبری، جریان اطلاعاتی و مشروعیت بین‌المللی نیز در دستور اخیر «دارایی‌های غیرمادی» نامیده شده است. پیام سوم اینکه «قدرت فقط ارتش نیست»؛ رهبر انقلاب حضور مردمی را «امتداد دفاع مقدس هشت‌ساله» توصیف می‌کند که از تمامیت سرزمینی ایران و نظام اسلامی حفاظت کرده است و خواهد کرد. نکته مهم‌تر اینکه دستور هم‌زمان بر «تقویت بنیه معنوی» نیروهای مسلح و «تأمین نیازهای معیشتی» آنان تأکید می‌کند.

خطیب جمعه اصلاندوز با اشاره به موضوع تغییر سیاست هسته‌ای ایران تصریح کرد: بازنگری در سیاست هسته‌ای به یکی از اساسی‌ترین مسائل امنیتی و راهبردی تبدیل شده است و واقعاً نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اهمیت این موضوع از آن روست که شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای تغییرات بنیادین کرده و رویکردهای گذشته ممکن است دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نباشد. سیاست هسته‌ای چارچوب اصلی تعیین نحوه استفاده از توان هسته‌ای و خطوط قرمز مرتبط با آن است. با افزایش تهدیدهای خارجی و تهاجمی‌تر شدن سیاست قدرت‌های بزرگ، حفظ سیاست قدیمی بدون ارزیابی مجدد می‌تواند موقعیت بازدارندگی را تضعیف کند.

وی افزود: بحث درباره تغییر این سیاست به معنای حرکت به سوی درگیری نیست؛ بلکه به معنای ایجاد انعطاف لازم برای روبه‌رو شدن با سناریوهای مختلف است. این بازنگری باید بر پایه ارزیابی‌های دقیق همه ابعاد تحولات جهانی انجام شود تا میان صلح‌طلبی و حفظ امنیت ملی تعادل برقرار کند. در بلندمدت، موفقیت سیاست هسته‌ای به توانایی ایجاد تعادل میان بازدارندگی مؤثر و جلوگیری از انزوای بین‌المللی بستگی دارد و این تعادل تنها با بازنگری‌های دوره‌ای و واقع‌بینانه در سیاست به دست می‌آید. پیش‌بینی می‌شود با ادامه بحث‌های کارشناسی، مسیرهای روشن‌تری برای آینده ترسیم شود و تصمیم‌ها بر پایه تحلیل‌های دقیق‌تر اتخاذ گردد. در این میان، حفظ استقلال تصمیم‌گیری و پرهیز از فشارهای خارجی اصل اساسی باقی می‌ماند. چشم‌انداز مطلوب آن است که سیاست هسته‌ای به ابزاری برای تأمین امنیت پایدار و پیشرفت ملی تبدیل شود، نه منبع تنش‌های مداوم. تحقق این هدف نیازمند اراده سیاسی، کارشناسی دقیق و هماهنگی میان نهادهای مختلف است تا بتوان در برابر چالش‌های آینده با آمادگی کامل ظاهر شد.

جعفرزاده در بخش دیگر خطبه‌ها با تأکید بر اینکه انتخابات اخیر آمریکا تأثیرگذار بود اما تعیین‌کننده نیست، خاطرنشان کرد: در ایام انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، رسانه‌های اسرائیلی از احتمال آغاز دور جدید حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران سخن می‌گویند. محور اصلی این گزارش‌ها احتمال شروع عملیات نظامی پس از انتخابات، تکمیل آمادگی‌های ارتش اسرائیل و انتظار برای تصمیم نهایی دونالد ترامپ است.

وی افزود: در همین حال، برخی رسانه‌ها احتمال شکست جمهوری‌خواهان را عاملی برای افزایش تمایل ترامپ به اقدام نظامی علیه ایران ارزیابی کردند. اکسیوس و وای‌نت به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی این احتمال را مطرح کرده‌اند که ترامپ در صورت احساس تضعیف موقعیت سیاسی خود به اقدامی نظامی روی بیاورد؛ هرچند کاخ سفید تأکید کرده است که نتیجه انتخابات بر تصمیم رئیس‌جمهور درباره ایران تأثیری نخواهد داشت.

امام جمعه اصلاندوز در پایان گفت: در مجموع، رسانه‌های اسرائیلی با برجسته کردن آمادگی‌های نظامی و بازه زمانی پس از انتخابات آمریکا احتمال درگیری جدید را پررنگ کرده‌اند؛ اما واشنگتن هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده است. اختلاف بر سر اهداف و مدت عملیات، نگرانی کشورهای منطقه از واکنش ایران و ادامه تلاش‌های دیپلماتیک با میانجیگری قطر همچنان از عوامل تأثیرگذار بر مسیر تحولات هستند.