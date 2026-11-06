به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش ظهر جمعه در جلسه هماهنگی واحد هشدار سریع با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با سامانه‌های بارشی اظهار کرد: به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان ابلاغ شده است با توجه به تجربیات حوادث و آبگرفتگی‌های سال‌های گذشته، نسبت به شناسایی و پایش مناطق و مقاطع پرخطر در شهرها و روستاها اقدام کنند و نواقص موجود را پیش از وقوع بارندگی‌ها برطرف سازند.

وی افزود: اصلاح و بهسازی سریع نقاط مستعد آبگرفتگی باید با استفاده از ظرفیت واحدهای زیرمجموعه شهرداری‌ها، مناطق شهری، شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و سایر امکانات شهری و روستایی دنبال شود تا از بروز خسارات ناشی از روان‌آب‌ها و سیلاب‌های ناگهانی پیشگیری شود.

شیشه‌فروش با تشریح اقدامات ضروری برای کاهش خطر آبگرفتگی بیان کرد: حفر چاه‌های جذبی، لایروبی و بازگشایی کانال‌های سرپوشیده و روباز، پاکسازی زهکش‌ها و مسیل‌ها، ایجاد سپتینگ و حفر چاه‌های جذبی در زیرگذرها و پل‌ها و همچنین تقویت و تحکیم سیل‌بندهای حفاظتی باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی اجرای طرح‌های جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی با هدف کنترل روان‌آب‌ها و پیشگیری از سیلاب را ضروری دانست و ادامه داد: تقویت ناوگان امداد سیل و آتش‌نشانی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و پمپ‌های تخلیه آب و بیمه کردن زیرساخت‌ها در برابر سیلاب نیز از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به احتمال بالا زدن پساب و فاضلاب در منازل هنگام بارندگی گفت: شرکت آب و فاضلاب باید با اتخاذ تمهیدات لازم، از بروز این مشکل در شرایط بارندگی پیشگیری کند.

وی همچنین بر ضرورت استحکام‌بخشی به سازه‌های ناپایدار، داربست‌ها، تابلوها و المان‌های شهری تأکید کرد و افزود: هرس درختان فرسوده و پرخطر در برابر وزش تندباد، تقویت بنیه امدادی محلات در قالب طرح مدیریت بحران محله‌محور، ارائه آموزش‌های لازم و تشکیل تیم‌های واکنش سریع از دیگر اقدامات ضروری است.

شیشه‌فروش استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی در پیشگیری و کنترل سیلاب را نیز مورد تأکید قرار داد و خواستار مشارکت همه ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی در کاهش خطرات ناشی از بارندگی‌ها شد.

۱۰ کیلومتر کانال جدید در اصفهان احداث شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت آب‌های سطحی در استان گفت: شهرداری اصفهان از سال گذشته تاکنون ۱۰ کیلومتر کانال هدایت آب‌های سطحی احداث کرده و ۱۸۵ کیلومتر از کانال‌های شهر نیز لایروبی شده است.

وی افزود: در سایر شهرهای استان نیز ۱۷۰ کیلومتر از کانال‌ها لایروبی شده و حفر چاه‌های جذبی برای کنترل و هدایت روان‌آب‌ها انجام گرفته است.

شیشه‌فروش با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی سکونتگاه‌های مسکونی در برابر سیلاب تصریح کرد: ادارات کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن و همچنین شرکت‌های عمران شهرهای بهارستان، فولادشهر و مجلسی موظف شده‌اند سایت‌های سکونتگاهی احداث‌شده و در دست ساخت در طرح‌های مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن را در برابر آبگرفتگی و سیلاب ایمن‌سازی کنند.

وی احداث سیل‌بند و اجرای طرح‌های جمع‌آوری و هدایت روان‌آب‌های سطحی را از اقدامات مورد انتظار در این مناطق برشمرد و گفت: ایمن‌سازی زیرساخت‌های سکونتگاهی باید به‌گونه‌ای انجام شود که در زمان فعالیت سامانه‌های بارشی، ساکنان این مناطق با خطر آبگرفتگی و سیلاب مواجه نشوند.

بازارها و بافت‌های تاریخی اصفهان در معرض خطر آبگرفتگی و ریزش

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه با اشاره به ضرورت حفاظت از بناهای تاریخی و بافت‌های فرسوده استان اظهار کرد: اداره‌کل میراث فرهنگی و شهرداری‌های اصفهان، کاشان، نائین، نجف‌آباد، اردستان، نطنز و سایر شهرهای دارای بافت تاریخی و بازارهای قدیمی موظف شده‌اند اقدامات لازم را برای ایمن‌سازی ابنیه تاریخی، بافت‌های فرسوده و بازارها در برابر آبگرفتگی و ریزش احتمالی انجام دهند.

وی بازگشایی ناودان‌ها و کانال‌های هدایت آب در مسیر بازارها، بررسی استحکام سقف‌ها و دیوارها و پیشگیری از حوادث ناشی از برق‌گرفتگی و ریزش آوار را از جمله اقدامات ضروری پیش از بارندگی‌ها دانست.

شیشه‌فروش افزود: اطلاع‌رسانی و آموزش با همکاری اصناف و هیئت‌امنای بازارها باید به‌طور جدی دنبال شود تا ضمن بازگشایی مسیرهای هدایت آب، تمهیدات لازم برای حفاظت از کسبه، شهروندان و بناهای تاریخی فراهم شود.

جنوب اصفهان و اتوبان خلیج فارس در اولویت اقدامات پیشگیرانه

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سابقه آبگرفتگی در جنوب اصفهان و محدوده اتوبان خلیج فارس اشاره کرد و گفت: شهرداری بهارستان، شرکت عمران بهارستان، شهرداری اصفهان، اداره‌کل راهداری، شرکت آب منطقه‌ای، میراب زاینده‌رود، دهیاری‌های کوی راه حق، کیچی و قلعه‌شور و بخشداری مرکزی اصفهان متناسب با وظایف تعیین‌شده، موظف به اجرای اقدامات پیشگیرانه در این محدوده شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه این محدوده طی چند سال اخیر در معرض آبگرفتگی قرار داشته است، تسریع در بازگشایی و لایروبی کانال‌ها و زهکش‌ها، تقویت سیل‌بندها و ایمن‌سازی خطوط در دست احداث مترو باید با جدیت دنبال شود.

وی پیشگیری از آبگرفتگی سکونتگاه‌های شهری و روستایی، زیرگذرها و معابر را از دیگر اولویت‌های این محدوده عنوان کرد و افزود: ایمن‌سازی سپتینگ‌ها، تخلیه سریع آب از نقاط دچار آبگرفتگی، تقویت تجهیزات امداد سیل و انجام آموزش و اطلاع‌رسانی پیش از وقوع حوادث باید از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

شیشه‌فروش در پایان تأکید کرد: آمادگی پیش از وقوع بارندگی، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و رفع نواقص زیرساختی نقش مهمی در کاهش خسارات سیلاب دارد و دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید با هماهنگی و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، اقدامات پیشگیرانه را به‌موقع انجام دهند.