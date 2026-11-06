به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج، با اشاره به نقش سازوکارهای مردمی در حل اختلافات اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف با فراهم کردن زمینه گفت‌وگو میان طرفین دعوا و جلب رضایت آنان، تلاش می‌کنند اختلافات را پیش از ورود به مراحل طولانی رسیدگی قضایی برطرف کنند.

وی افزود: در این فرآیند، اصلاح روابط طرفین، رفع سوءتفاهم‌ها و دریافت تعهد برای جلوگیری از تکرار اختلافات مورد توجه قرار می‌گیرد و بیش از ۳۰ درصد پرونده‌ها در مسیرهای مرتبط با صلح و سازش به توافق منتهی می‌شود.

مسئول ستاد صبر شورای حل اختلاف شهرستان سنندج با اشاره به عملکرد این مجموعه بیان کرد: تاکنون ۹۵۰ پرونده با تلاش هیأت‌های صلح و میانجی‌گری به نتیجه رسیده و مختومه شده است که بخشی از آنها اختلافات پیچیده و چندین‌ساله با ارزش مالی ۴۰۰ میلیارد تومان بوده‌اند.

ماموستا مرادی با بیان اینکه ستاد صبر با هدف ترویج فرهنگ گذشت و تبدیل اختلافات به دوستی فعالیت می‌کند، خاطرنشان کرد: در شهرستان سنندج ۷۵ هیأت صلح تشکیل شده است که با مشارکت اقشار مختلف مردم برای حل‌وفصل دعاوی و ایجاد تفاهم میان طرفین اختلاف تلاش می‌کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت مشارکت مردمی و گسترش فرهنگ گذشت، زمینه کاهش اختلافات اجتماعی و جایگزینی کینه و کدورت با صلح و سازش بیش از گذشته فراهم شود.