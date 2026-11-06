به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر نخست‌وزیر فرانسه مدعی شد که چهار تهدید جدید درباره وجود بمب، هواپیماهای در حال پرواز بر فراز خاک فرانسه را هدف قرار داده است.

پلیس پرتغال نیز در ادعایی همزمان اعلام کرد که یک هشدار کاذب دیگر درباره وجود مواد منفجره در هواپیمایی که از لیسبون پرواز کرده بود، دریافت شد.

روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا نیز اعلام کرد که مسیر پروازی که از پراگ عازم رم بود، پس از دریافت گزارشی درباره وجود بمب، به فرودگاه ونیز تغییر مسیر داد.

پلیس جمهوری چک از گزارش‌هایی درباره تهدید به بمب‌گذاری در هواپیماهای ورودی به فرودگاه پراگ و هواپیماهای در حال خروج از آن خبر داد. پلیس جمهوری چک افزود که با همکاری فرودگاه پراگ، تدابیر امنیتی اتخاذ را کرده است، ولی این اقدامات تأثیری بر روند عادی فعالیت‌های فرودگاه نداشته است.

پلیس دانمارک نیز مدعی شد که در پی تهدیدهایی که تردد هوایی در این کشور را هدف قرار داده ‌است، تدابیر و نیروهای امنیتی در فرودگاه کپنهاگ تقویت شده‌اند.

در پی تهدیدات به بمب‌گذاری، مسیر ۱۲ پرواز در سراسر اروپا تغییر کرد؛ این رویداد تنها دو روز پس از حادثه‌ای مشابه رخ داد که در آن هشت فروند هواپیما (از جمله سه فروند از انگلیس) زمین‌گیر شدند؛ حوادثی که از آن‌ها به عنوان «فریب بزرگ» یاد شد.

همچنین رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که یک فروند هواپیمای متعلق به خطوط هوایی هلند (KLM) که در مسیر آمستردام به تل‌آویو در پرواز بود، پس از دریافت هشدار بمب‌گذاری، مسیر خود را به سمت بخارست پایتخت رومانی تغییر داد.

این حادثه پس از آن روی داد که سازمان اطلاعات رومانی اعلام کرد که دو فروند هواپیما، از جمله پرواز شرکت «خطوط هوایی هلند (KLM)» به مقصد تل‌آویو، هدف تهدید به بمب‌گذاری قرار گرفته‌اند.

خلبانان پس از دریافت این تهدیدات، خواستار بازرسی دقیق هواپیما شدند؛ در حالی که یک پرواز دیگر متعلق به شرکت «ویز ایر» از میلان به بخارست نیز با اختلالاتی مواجه شد که این امر به لغو ۲۷ پرواز در سراسر اروپا منجر گردید.