به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ مرتضی مطیعی در خطبه‌های نماز جمعه سمنان در محل مصلی امیر المومنین با اشاره به ضرورت تقویت قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: بازدارندگی باید در بالاترین سطح قرار داشته باشد و هرگونه حمله و تجاوز با پاسخی سریع و اثرگذار مواجه شود.

وی گسترش دامنه جغرافیایی پاسخ‌های نظامی، آمادگی نیروهای مسلح و حمایت مردم از مدافعان کشور را از مولفه‌های مهم بازدارندگی برشمرد و افزود: وحدت و انسجام داخلی مهم‌ترین پشتوانه قدرت دفاعی کشور است و باید از هرگونه اختلاف افکنی در فضای حقیقی و مجازی پرهیز شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به موقعیت راهبردی تنگه هرمز، این آب راه را یکی از ظرفیت‌های مهم جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و درباره طرح سه فوریتی مجلس برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مباحث مربوط به تغییر دکترین هسته‌ای نیز گفت: این موضوعات در چارچوب تقویت بازدارندگی کشور قابل ارزیابی است.

مطیعی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح و استمرار فعالیت‌های دیپلماتیک کشور تصریح کرد: همان‌گونه که رزمندگان در میدان دفاعی آماده هستند، نیروهای دیپلماسی نیز در عرصه سیاسی و بین‌المللی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره سیاست‌های آمریکا، تصور تغییر رفتار این کشور از طریق امتیازدهی را اشتباه دانست و تأکید کرد: تسلیم شدن در برابر مستکبران با عزت، استقلال و منافع ملت ایران سازگار نیست.

خطیب جمعه سمنان با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال بروز مخاطرات جوی، بر ضرورت حفاظت از سرمایه‌ها و زیرساخت‌ها تأکید کرد و خواستار بازسازی مسیرهای هدایت آب برای کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از بارندگی‌ها شد.