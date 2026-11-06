به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت مراقبت از رفتار و کردار انسان در خلوت و آشکار تأکید کرد و گفت: یکی از نشانه‌های تقوا، توجه به اعمال و پرهیز از گناه در همه شرایط است؛ چراکه خداوند بر تمام رفتار انسان آگاهی دارد.

وی در ادامه با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و قرار داشتن در فاطمیه دوم، به اهمیت قرائت و تدبر در حدیث شریف کسا پرداخت و اظهار کرد: در این حدیث، پنج موهبت برای مجالس یاد و ذکر اهل‌بیت(ع) بیان شده است که شامل نزول رحمت الهی، استغفار فرشتگان، رفع اندوه و گرفتاری، برآورده شدن حاجات و رستگاری در دنیا و آخرت است.

امام‌جمعه اسفرورین با بیان اینکه بهره‌مندی از برکات حدیث کسا تنها به قرائت آن محدود نمی‌شود، افزود: تدبر در معارف این حدیث، اصلاح رفتار، تقویت عبودیت و التزام عملی به ولایت اهل‌بیت(ع) نیز ضروری است.

حسینی با اشاره به آیه تطهیر، تمسک به اهل‌بیت(ع) را راه شناخت حق و پیمودن مسیر هدایت دانست و گفت: حدیث کسا انسان را از قرائت به معرفت، از معرفت به محبت اهل‌بیت(ع)، از محبت به ولایت و در نهایت به عبودیت و سعادت رهنمون می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با فرماندهان نیروهای مسلح، به تأکید ایشان بر آمادگی دفاعی کشور و محدود نبودن پاسخ ایران به مرزهای جغرافیایی اشاره کرد و گفت: این موضع، به گفته او، نشان‌دهنده تغییر در محاسبات دفاعی جمهوری اسلامی است؛ به این معنا که در صورت بروز تهدید، منشأ آن نیز در ارزیابی و پاسخ دفاعی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد.

امام‌جمعه اسفرورین با اشاره به توان موشکی جمهوری اسلامی ایران افزود: بر اساس ارزیابی‌هایی که مطرح شده، توان موشکی کشور امکان هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در منطقه و اهدافی فراتر از آن را فراهم کرده است. وی تأکید کرد که این توانمندی را نباید صرفاً یک شعار دانست، بلکه باید آن را بخشی از ظرفیت عملیاتی کشور در حوزه دفاعی ارزیابی کرد.

حسینی با بیان اینکه قدرت کشور تنها به تجهیزات و توان نظامی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: اعتبار سیاسی، زیرساخت‌های مالی و سایبری، شبکه‌های اطلاعاتی و مشروعیت بین‌المللی طرف مقابل نیز از جمله مؤلفه‌هایی هستند که در معادلات تقابل باید مورد توجه قرار گیرند.

وی حضور مردم در صحنه را سومین مؤلفه قدرت کشور دانست و با اشاره به تجمعات شبانه و استمرار حضور مردم در ماه‌های گذشته گفت: این حضور، امتداد دفاع مقدس هشت‌ساله و عاملی برای حفاظت از تمامیت سرزمینی و نظام اسلامی بوده است.

امام‌جمعه اسفرورین با اشاره به اجتماع مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان افزود: حضور آگاهانه مردم و حفظ اتحاد و انسجام اجتماعی، در کنار توان نیروهای مسلح، می‌تواند هزینه‌های هرگونه تجاوز و تهدید علیه کشور را افزایش دهد.

حسینی با اشاره به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر آمریکا، مدعی شد که جنگ با ایران و نارضایتی از عملکرد دولت ترامپ از عوامل مؤثر در نتایج این انتخابات بوده است. وی در عین حال تأکید کرد که نباید تغییر جریان سیاسی حاکم در آمریکا را به معنای تغییر رویکرد این کشور در قبال جمهوری اسلامی دانست.

وی با یادآوری تجربه تاریخی روابط ایران و آمریکا، از کودتای ۲۸ مرداد تا ترور سردار قاسم سلیمانی و حملات نظامی اخیر، گفت: دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی به افراد و دولت‌های مختلف محدود نیست و به همین دلیل، نباید میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در اصل رویکرد خصمانه این کشور تفاوت قائل شد.

امام‌جمعه اسفرورین با اشاره به محورهای پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت ۱۳ آبان، بر ضرورت شناخت تجربه تاریخی ملت ایران، توجه به تحولات تنگه هرمز، ارزیابی روند افول قدرت آمریکا و تقویت وحدت اجتماعی تأکید کرد و افزود: افزایش قدرت و پیشرفت ایران در گرو حفظ انسجام داخلی و نقش‌آفرینی نسل جوان است.

حسینی همچنین با اشاره به ۲۱ آبان، سالروز شهادت سردار حسن تهرانی‌مقدم، از وی به‌عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار در توسعه توان موشکی کشور یاد کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب از این فرمانده به‌عنوان فردی مخلص، بلندهمت، دانشمند و مدیری برجسته یاد کرده بودند.

وی در پایان با اشاره به نقش تهرانی‌مقدم در پایه‌گذاری و توسعه توان موشکی ایران افزود: تلاش‌های او و دیگر فرماندهان این حوزه، زمینه تداوم مسیر توسعه توان دفاعی کشور را فراهم کرده است و امروز این مسیر با مسئولیت فرماندهان جدید ادامه دارد.