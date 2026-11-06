محمد دادرس، در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان خبر داد و گفت: با فعالیت سامانه بارشی از روز شنبه ۱۶ آبان تا دوشنبه ۱۸ آبان، بارندگی، وزش باد، رعدوبرق و در برخی مناطق تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به شدت فعالیت این سامانه افزود: بارش‌ها در برخی مناطق شدید و به‌صورت موقتی بسیار شدید خواهد بود و به‌ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین کاهش محسوس دما به‌طور متوسط بین ۷ تا ۱۵ درجه سلسیوس در نقاط مختلف استان و بارش برف در مناطق کوهستانی و مرتفع دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه دامنه فعالیت این سامانه در روز شنبه ارتفاعات و دامنه‌های شرقی و مرکزی استان و در روزهای یکشنبه و دوشنبه تمامی مناطق گیلان را در بر می‌گیرد، تصریح کرد: این شرایط جوی می‌تواند موجب جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل و جاده‌های مواصلاتی و همچنین اختلال در تردد محورهای کوهستانی به‌دلیل بارش برف شود.

دادرس افزود: کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، لغزش و رانش سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی از دیگر مخاطرات این سامانه است و افزایش مصرف حامل‌های انرژی و سوخت هم رخ خواهد داد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های هواشناسی بیان کرد: پرهیز از توقف و استقرار در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی، جابه‌جایی عشایر کوچ‌رو و خودداری از چرای دام در حاشیه رودخانه‌ها و نواحی مرتفع ضروری است.

مدیرکل هواشناسی گیلان در پایان گفت: آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای برف‌روبی در مناطق کوهستانی، پرهیز از ترددهای غیرضروری در محورهای کوهستانی و مدیریت بهینه مصرف انرژی و سوخت ضرورت دارد.