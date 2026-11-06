به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی در خطبه‌های نماز جمعه جزیره شیف با محوریت استقامت و پایداری در مسیر ایمان، اظهار کرد: در شرایطی که جهان با فتنه‌ها، فساد و چالش‌های گوناگون روبه‌رواست، حفظ ایمان و پایبندی به ارزش‌های اسلامی از ضرورت‌های اساسی زندگی مؤمنان است.

وی با استناد به آیه ۲۷ سوره ابراهیم، ثبات قدم در ایمان را از ویژگی‌های برجسته مؤمنان دانست و افزود: پیامبر اکرم(ص) الگوی کامل استقامت در مسیر دعوت به دین خدا و هدایت انسان‌هاست که دشواری‌های فراوانی را در این راه تحمل کرد.

حسینی با بیان اینکه پایداری در مسیر حق از عوامل پیروزی و سربلندی است، گفت: مؤمنان باید در انجام کارهای نیک و عبادت استمرار داشته باشند؛ حتی اگر این اعمال اندک باشد. انجام عبادت متناسب با توان انسان و مداومت بر آن، ارزشمندتر از فعالیتی است که با دشواری آغاز شود و پس از مدتی کنار گذاشته شود.

امام جمعه اهل‌سنت جزیره شیف، ارتباط مستمر با خداوند، تلاوت و عمل به قرآن کریم، دعا و ذکر الهی، احساس نیاز همیشگی به پروردگار و ایستادگی در مسیر حق را از عوامل تقویت ایمان و پایداری مؤمنان برشمرد.

انتقاد از سیاست‌های آمریکا و جنایات رژیم صهیونیستی

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تحولات سیاسی و نظامی منطقه و جهان، به انتقاد از عملکرد حزب حاکم در آمریکا پرداخت و با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، آمریکا را در این جنایات شریک دانست.

حسینی همچنین با تأکید بر اینکه ملت ایران تجاوز آمریکا به خاک کشور و شهادت رهبر شهید را فراموش نخواهد کرد، بر ضرورت پاسداری از عزت، استقلال و امنیت ایران تأکید کرد.

ضرورت ساماندهی سگ‌های ولگرد در جزیره شیف

امام جمعه اهل‌سنت جزیره شیف در ادامه، حضور سگ‌های ولگرد را از دغدغه‌های جدی مردم این جزیره عنوان کرد و گفت: طی هفته گذشته حمله این حیوانات به چند نفر، موجب نگرانی اهالی شده و به‌ویژه دانش‌آموزانی که هر روز برای رفتن به مدرسه از خانه خارج می‌شوند، با ترس و اضطراب روبه‌رو هستند.

وی خواستار اقدام جدی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی و جمع‌آوری سگ‌های ولگرد شد و از خیرین و افراد توانمند نیز دعوت کرد با مشارکت و حمایت مالی در رفع این مشکل و تأمین امنیت و آرامش مردم جزیره همکاری کنند.

حسینی در پایان برای عزت و سربلندی مسلمانان، سلامتی و توفیق مقام معظم رهبری، حفظ امنیت و سربلندی ایران و آمرزش درگذشتگان مسلمان دعا کرد.