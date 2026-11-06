به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم ۱۳ آبان و اجتماع «جان‌فدایان» در قزوین اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این برنامه‌ها نشان‌دهنده تداوم روحیه استکبارستیزی و ایستادگی ملت ایران است.

وی با اشاره به گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: از نگاه او، ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا و دیگر قدرت‌های سلطه‌گر، موجب افزایش اقتدار کشور شده است. غفوری حضور مردم در صحنه و پیروی از رهبری را از عوامل استمرار این مقاومت دانست.

امام‌جمعه تاکستان با اشاره به پیام‌ها و تحرکات دیپلماتیک آمریکا گفت: ارسال نامه و استفاده از واسطه‌ها برای برقراری ارتباط با ایران، از نظر او نشانه‌ای از جایگاه و اقتدار جمهوری اسلامی است. وی تأکید کرد ایران به دنبال جنگ نیست، اما برای پایان درگیری‌ها شروط مشخصی دارد و مسئولان نباید از این شروط عقب‌نشینی کنند.

غفوری شروط هفت‌گانه ایران برای پایان جنگ را توقف کامل جنگ و تجاوز نظامی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، رفع محاصره دریایی، لغو تحریم‌های اقتصادی، خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه، پرداخت غرامت جنگی و توقف تهدید و مداخله در امور داخلی ایران برشمرد.

وی با اشاره به اظهارات برخی مسئولان درباره تعداد شروط ایران گفت: به گفته او، سرلشکر رضایی تعداد این شروط را ۱۱ مورد اعلام کرده است، اما مواردی که امام‌جمعه تاکستان در خطبه‌ها برشمرد، شامل هفت محور اصلی بود.

غفوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و انتخابات اخیر این کشور مدعی شد فشارهای داخلی و بین‌المللی بر دولت آمریکا افزایش یافته است. وی همچنین با انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال ایران گفت: به اعتقاد او، رئیس‌جمهور آمریکا در تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای تحت تأثیر مواضع و سیاست‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، قرار دارد.

امام‌جمعه تاکستان با اشاره به آنچه اشتباه محاسباتی آمریکا درباره ملت ایران خواند، افزود: دشمنان با فشار اقتصادی و محاصره دریایی تصور می‌کنند می‌توانند ایران را به عقب‌نشینی وادار کنند، اما مقاومت مردم و توان داخلی کشور، این محاسبات را با چالش روبه‌رو می‌کند.

وی با اشاره به اظهارات و مواضع برخی مقام‌ها و تحلیلگران آمریکایی درباره ایران گفت: به گفته او، موضوع ایران در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی آمریکا نیز جایگاه ویژه‌ای داشته و برخی جریان‌های سیاسی این کشور از ایران به‌عنوان یکی از محورهای تبلیغاتی خود استفاده کرده‌اند.

غفوری همچنین با اشاره به سخنان منتسب به امام باقر(ع) درباره قیام گروهی از مردم قم، این روایت را مرتبط با روحیه مقاومت و پایداری ملت ایران دانست و بر اهمیت ایمان، توکل و استقامت در مسیر مقابله با فشارها تأکید کرد.

امام‌جمعه تاکستان در ادامه با بیان اینکه پیش‌بینی قطعی درباره آینده تحولات ایران و آمریکا امکان‌پذیر نیست، چهار سناریوی احتمالی را مطرح کرد و گفت: این سناریوها پیشگویی نیستند، بلکه می‌توانند مبنایی برای آمادگی و تصمیم‌گیری در شرایط مختلف باشند.

وی نخستین سناریو را تداوم آتش‌بس و ادامه مذاکرات غیرمستقیم با میانجیگری کشورهای منطقه دانست و افزود: در این وضعیت، حملات مستقیم کاهش می‌یابد، اما اختلاف‌های اساسی همچنان باقی می‌ماند.

غفوری، تشدید تدریجی تنش‌ها بدون ورود به جنگی تمام‌عیار را سناریوی دوم عنوان کرد و گفت: در این حالت، اقداماتی مانند حملات محدود، عملیات سایبری، خرابکاری، فشار اقتصادی و افزایش تنش‌های دریایی ممکن است ادامه پیدا کند. به گفته وی، خطر اصلی این وضعیت، بروز خطای محاسباتی و تبدیل یک اقدام محدود به درگیری مستقیم است.

وی ازسرگیری جنگ مستقیم را سومین سناریوی احتمالی دانست و اظهار کرد: در صورت شکست آتش‌بس، احتمال گسترش حملات به زیرساخت‌های نظامی، تأسیسات هسته‌ای و توان موشکی مطرح خواهد بود.

امام‌جمعه تاکستان در تشریح سناریوی چهارم نیز به احتمال دستیابی به توافقی محدود و موقت درباره مسائل هسته‌ای، کاهش بخشی از تحریم‌ها و تأمین امنیت کشتیرانی اشاره کرد و گفت: چنین توافقی ممکن است از شدت فشارها بکاهد، اما بدون راستی‌آزمایی و تضمین‌های لازم، نمی‌تواند به منازعه پایان دهد.

وی تأکید کرد این سناریوها ممکن است به‌صورت هم‌زمان یا در پی یکدیگر رخ دهند؛ بنابراین کشور باید بدون غافلگیری و گرفتارشدن در پیش‌بینی‌های قطعی، آمادگی لازم را حفظ کند و با انسجام داخلی پیش برود.

غفوری در پایان با اشاره به مواضع اعلام‌شده جمهوری اسلامی ایران درباره پاسخ به هرگونه حمله گفت: مسئولان کشور تأکید کرده‌اند در صورت تکرار تجاوز نظامی، ایران با قدرت پاسخ خواهد داد.

وی همچنین به اظهارات مطرح‌شده درباره احتمال اقدام علیه مسیرهای ارتباطی و کابل‌های زیردریایی در منطقه اشاره کرد و این مواضع را بخشی از پیام‌های بازدارنده ایران دانست.

امام‌جمعه تاکستان در پایان برای پیروزی جبهه مقاومت، حفظ امنیت و اقتدار ایران و خنثی‌شدن توطئه‌های دشمنان دعا کرد.



