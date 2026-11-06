به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ناصر محمدی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یزد با اشاره به تجربه ۴۷ ساله تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا، بر ضرورت هوشیاری در برابر سیاست‌های این کشور تأکید کرد و گفت: تغییر دولت‌ها در آمریکا و جابه‌جایی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها نباید موجب تغییر نگاه ملت ایران به ماهیت سیاست‌های خصمانه این کشور شود؛ چراکه هر دو جریان در اعمال تحریم‌ها و فشار علیه ایران نقش داشته‌اند.

وی با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، افزود: یکی از محورهای مهم این پیام‌ها، ضرورت حفظ بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا و پرهیز از اعتماد به وعده‌های این کشور است؛ از این رو نباید تحت تأثیر فضاسازی‌هایی قرار گرفت که با بزک کردن چهره آمریکا، امید کاذب به تغییر رفتار آن ایجاد می‌کنند.

توجه به معیشت مردم باید در اولویت مسئولان باشد

امام جمعه موقت یزد با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به مسائل داخلی اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و برطرف کردن ضعف‌ها و کاستی‌های مدیریتی از دیگر محورهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است و مسئولان باید برای بهبود شرایط زندگی مردم، اقدامات عملی و مؤثر داشته باشند.

محمدی همچنین حضور و همراهی مردم در صحنه را از پشتوانه‌های مهم کشور دانست و گفت: مشارکت مردم در تجمعات، راهپیمایی‌ها و حمایت از نظام اسلامی، رهبری، مسئولان و نیروهای مسلح اهمیت دارد و حفظ این همبستگی برای کشور ضروری است.

شروط ایران برای مذاکره با آمریکا

وی در ادامه با اشاره به موضوع مذاکره با آمریکا تصریح کرد: نباید تصور کرد که آمریکا به دنبال گفت‌وگویی برابر و مبتنی بر احترام متقابل است؛ چراکه تجربه گذشته نشان داده این کشور در مذاکرات نیز به دنبال تحمیل خواسته‌ها و شروط خود بوده است.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به شروط مطرح‌شده از سوی مسئولان کشور برای مذاکره افزود: دریافت غرامت، خروج آمریکا از منطقه، توقف دائمی جنگ در تمامی جبهه‌ها، رفع محاصره اقتصادی و برداشته شدن تحریم‌ها از جمله مطالباتی است که در این زمینه مطرح شده و باید با جدیت دنبال شود.

محمدی تأکید کرد: مذاکره نباید به ابزاری برای نادیده گرفتن حقوق ملت ایران یا تحمیل خواسته‌های طرف مقابل تبدیل شود و هرگونه گفت‌وگو باید بر اساس حفظ منافع ملی و تأمین حقوق کشور صورت گیرد.

تقوا و ایمان، زمینه‌ساز نزول برکات الهی

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به آیه ۹۶ سوره اعراف، ایمان و تقوای الهی را از عوامل گشایش در امور جامعه دانست و اظهار کرد: خداوند وعده داده است در صورت ایمان و تقوای مردم، برکات آسمان و زمین بر آنان گشوده می‌شود؛ بنابراین تقوا تنها به رفتار فردی و عبادات محدود نیست و در سرنوشت و شرایط اجتماعی نیز اثرگذار است.

محمدی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی، کمبودها، مسائل مرتبط با فرزندآوری و منابع طبیعی باید با توجه به آموزه‌های دینی مورد بررسی قرار گیرد، افزود: جامعه‌ای که مسیر بندگی و اطاعت از خداوند را انتخاب کند، زمینه بهره‌مندی از برکات الهی را فراهم می‌سازد.

ضرورت احیای نماز باران در یزد

امام جمعه موقت یزد در ادامه با اشاره به تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی در استان گفت: مردم یزد سال‌هاست با کم‌آبی مواجه هستند و با وجود سپری شدن بخشی از فصل پاییز، بارندگی قابل‌توجهی در منطقه رخ نداده است؛ شرایطی که ضرورت توجه جدی به مدیریت منابع آب و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای عبور از خشکسالی را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از راهکارهای علمی، فنی و صنعتی برای مدیریت منابع آب خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات تخصصی نباید از ظرفیت‌های معنوی غافل شد؛ چنان‌که پیامبر اکرم (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و ائمه اطهار (ع) در زمان خشکسالی به درگاه خداوند دعا می‌کردند و نماز باران به‌جا می‌آوردند.

محمدی بر ضرورت احیای این سنت دینی تأکید کرد و خواستار دعا و تضرع مردم برای نزول باران و رحمت الهی شد.

تبیین پیام خطبه حضرت زهرا (س) در ایام فاطمیه

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و تبیین بخش‌هایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا (س) در جمع زنان انصار اظهار کرد: یکی از موضوعات محوری این خطبه، انتقاد از سکوت و بی‌تفاوتی مردم مدینه در برابر حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) و تضییع حقوق دختر رسول خدا (ص) بود.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به اعتراض حضرت زهرا (س) نسبت به غصب فدک و حوادث مربوط به خانه ایشان افزود: آن حضرت از سکوت مردم در برابر ظلم و کناره‌گیری آنان از دفاع از حق انتقاد کردند و نسبت به پیامدهای کنار گذاشتن امیرالمؤمنین (ع) از جایگاه خلافت هشدار دادند.

محمدی در ابتدای خطبه‌ها نیز تقوای الهی را عامل افزایش بصیرت، تشخیص حق از باطل و بخشودگی گناهان دانست و بر نقش آن در جهت‌دهی درست به زندگی فردی و مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد.