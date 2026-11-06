به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد خدیری در نخستین خطبه‌های نماز جمعه خود به‌عنوان امام‌جمعه جدید شهرستان آبیک که در مسجد حضرت ولیعصر(عج) این شهر برگزار شد، ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به اهمیت ایستادگی مردم و نیروهای مسلح در برابر تهدیدهای دشمنان اشاره کرد.

وی اظهار کرد: دوست و دشمن می‌دانند حضور باشکوه مردم در اجتماعات شبانه و ایستادگی نیروهای مسلح، دشمن را از نفس خواهد انداخت؛ همان‌گونه که نقشه دشمن برای تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران را نقش بر آب کرد و آن را بر سر جای خود نشاند.

امام‌جمعه آبیک با تأکید بر اهمیت تداوم حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف، این مشارکت را نشانه پیوند مردم با کشور و نظام دانست و بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی اجتماعی در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی تأکید کرد. از نگاه وی، انسجام مردم و مسئولان می‌تواند زمینه عبور از شرایط دشوار و مقابله با برنامه‌های دشمنان را فراهم کند.

خدیری همچنین با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت و دفاع از کشور، بر اهمیت آمادگی و اقتدار دفاعی تأکید کرد و همراهی مردم با مدافعان کشور را پشتوانه‌ای برای حفظ امنیت و استقلال ایران دانست.



