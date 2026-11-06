به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی عزیزی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ورامین، با اشاره به آیات قرآن کریم درباره انتخاب میان ولایت الهی و ولایت طاغوت اظهار کرد: خداوند در آیه ۳۶ سوره نحل، هدف رسالت پیامبران را دعوت مردم به بندگی خداوند و دوری از طاغوت معرفی می‌کند و این موضوع، یکی از اصول اساسی توحید است.

وی با اشاره به آیات ۵۱ تا ۵۳ سوره نساء افزود: قرآن کریم نسبت به کسانی که به جای ولایت الهی به جبت و طاغوت تمایل پیدا می‌کنند، هشدار داده و تأکید می‌کند که تکیه بر قدرت‌های غیرالهی، دستاورد و نصیب حقیقی برای انسان به همراه نخواهد داشت.

امام جمعه ورامین با تبیین مفاهیم سه واژه قرآنی «نقیر»، «قطمیر» و «فتیل» بیان کرد: خداوند در قرآن برای بیان ناچیزی آنچه قدرت‌های طاغوتی می‌توانند در اختیار انسان قرار دهند، از این مفاهیم استفاده کرده است؛ در مقابل، وعده الهی بر این است که حتی به اندازه رشته باریکی در شکاف هسته خرما نیز به بندگان ظلم نخواهد شد.

عزیزی با اشاره به رویکرد برخی جریان‌ها نسبت به مذاکره و سازش با آمریکا تصریح کرد: دیپلماسی برای جلوگیری از جنگ و کاهش تنش، امری قابل توجه است، اما نباید به بهای نادیده گرفتن استقلال، عزت و منافع ملت تمام شود؛ مسئله اصلی این است که اعتماد به قدرتی که خود را سلطه‌گر می‌داند، نمی‌تواند تضمین‌کننده منافع ملت ایران باشد.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای منطقه از جمله عراق، لیبی و افغانستان خاطرنشان کرد: باید بررسی کرد که حضور و مداخله قدرت‌های خارجی چه دستاوردی برای مردم این کشورها داشته است؛ این تجربیات نشان می‌دهد که نمی‌توان با تکیه بر وعده‌های قدرت‌های خارجی، آینده و منافع ملت‌ها را تضمین کرد.

امام جمعه ورامین همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت ۱۳ آبان گفت: در این پیام نسبت به امید بستن به تغییر رفتار آمریکا از طریق جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی یا امتیازدهی به این کشور هشدار داده شده است؛ چراکه چنین تصوری می‌تواند سرمایه بزرگی را که ملت ایران با توکل، استقامت و مجاهدت به دست آورده، در معرض آسیب قرار دهد.

عزیزی با اشاره به آیه ۱۲۰ سوره بقره، دشمنی جریان سلطه با ملت ایران را موضوعی فراتر از اختلافات سیاسی و حزبی دانست و افزود: نباید تصور کرد که با تغییر دولت‌ها در آمریکا، رویکرد این کشور نسبت به ایران به‌طور اساسی تغییر خواهد کرد.

وی با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای و موضوع سازوکار ماشه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف حسن نیت خود را نشان داده و توافق‌هایی نیز در مسیر دیپلماسی انجام شده است، اما رفتار طرف‌های مقابل و اظهارات مقام‌های غربی نشان داده که نباید بدون توجه به تجربه‌های گذشته، به وعده‌های آنان اعتماد کرد.

امام جمعه ورامین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تقویت توان بازدارندگی کشور گفت: تنها راه رسیدن به بازدارندگی مطلق، استمرار راهبرد ایران قوی و حرکت در مسیر پیشرفت همه‌جانبه است و وحدت و انسجام اجتماعی، از عناصر اصلی موفقیت در این مسیر به شمار می‌رود.

وی در آخربه ضرورت همراهی مردم و مسئولان در شرایط کنونی افزود: همان‌گونه که حمایت مردم از مسئولان اهمیت دارد، توجه مسئولان به خدمت مضاعف و جهادی، صمیمیت با مردم، تأمین معیشت و آسایش جامعه و حفظ عزت و استقلال کشور نیز ضروری است.