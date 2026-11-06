به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بسکتبال لیگ برتر بانوان امروز (جمعه ١٥ آبان) با برگزار ٥ دیدار از هفته دوم پیگیری شد.

در اولین دیدار این هفته از رقابت ها، استقلال تهران در مصاف با آکادمی نیکا صاحب برتری شد. نگین رسولی پور بهتربن بازیکن استقلال و این دیدار بود که ۲۶ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۸ پاس گل و کارایی ۳۴ را در کارنامه اش ثبت کرد.

سپاهان در دیدار خارج از خانه خود در این هفته مقابل پیشرو باخت. بهترین بازیکن این دیدار چیا رائل ویتسیت بازیکن پیشرو بود که ٢٠ امتیاز، ۷ ریباند، یک پاس گل و کارایی ۲۵ داشت.

ستاد ملی گاز تهران هم در این هفته از مسابقات با غلبه بر دیگر نماینده تهران یعنی کی دبلیو سی صاحب برد شد، بهترین بازیکن این دیدار حدیثه قسمتی بود که با ٥ امتیاز،

۲۳ ریباند، ۳ توپ ربایی و کارایی ۲۲ به پیروزی تیمش کمک کرد.

گروه بهمن در دیدار خانگی این هفته برابر نماینده مشهد متحمل شکست شد، ۱۱ امتیاز، ۱۵ ریباند، ۷ پاس گل و کارایی ۲۱ کمک کرد تا پریسا راهنما بهترین بازیکن این دیدار و قهوه باتسام باشد.

آخرین دیدار این هفته هم با پیروزی نفت آبادان برابر آکادمی نیکا همراه شد، ناهیده اسدی با ۱۳ امتیاز، ۷ ریباند، ۴ پاس گل و کارایی ۱۸ عنوان بهترین بازیکن این هفته را به خود اختصاص داد.

نتایج دیدارهای هفته دوم لیگ بسکتبال بانوان به این شرح است:

*آکادمی بسکتبال نیکا ۴۴ - استقلال تهران ٨٥

*پیشرو تهران ۸۴ - سپاهان اصفهان ٥٢

*کی دبلیو سی تهران ۴۷ - ستاد ملی گاز تهران ٦٥

*گروه بهمن تهران ۷۲ - قهوه باتسام مشهد ٧٧

*پالایش نفت آبادان ۷۹ - آکادمی بسکتبال سحر ٢٣