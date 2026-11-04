به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نیروهای مسلح ما با فضل خداوند مرکز تجمع نیروهای دشمن سعودی تحت فرماندهی افسر سعودی فارس الشمری را با ۶ موشک بالستیک در شرق استان الجوف هدف قرار دادند.

وی افزود: اصابت ها مستقیم بود و دهها کشته و زخمی در میان نیروهای دشمن برجای گذاشت.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از انهدام ادوات دشمن سعودی نیز خبر داد.

یحیی سریع گفت: همچنین نیروهای مسلح ما عملیاتی را انجام دادند که در آن با موشک بالستیک، مقر نیروهای دشمن سعودی تحت فرماندهی افسر سعودی بدر الحربی را در کارخانه آهن در استان لحج هدف قرار دادند. این حمله دقیق بود و منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی شد.