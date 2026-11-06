به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، با اشاره به پیش‌بینی تقاضای مصرف برق بین ۶۵ تا ۶۶ هزار مگاوات، گفت: در شرایطی که مصرف برق کشور حدود ۴۸ هزار مگاوات است، محدودیتی برای تأمین برق کشور به‌ویژه در بخش صنعت اعمال نمی‌شود.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: برای صنایع انرژی‌بر، صنایع کوچک و بزرگ، مجوزهایی در نظر گرفته شده است تا در صورت مصرف بیش از میزان برق خریداری‌شده، در شرایط مشخص مشمول جریمه نشوند و بتوانند به فعالیت و تولید خود ادامه دهند.

اله‌داد با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در بخش خانگی و تجاری گفت: همراهی مشترکان این بخش‌ها می‌تواند به تأمین برق پایدار صنایع و تداوم تولید در کشور کمک کند.

او درباره وضعیت سوخت نیروگاه‌ها نیز اظهار کرد: جزئیات تأمین سوخت و آمادگی وزارت نفت باید از سوی مسئولان این وزارتخانه اعلام شود، اما تا زمانی که سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها تأمین شود، توان تولید برق وجود دارد و امیدواریم با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تأمین برق در روزهای آینده نیز بدون مشکل ادامه یابد.