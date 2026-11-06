به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، رژیم اشغالگر صهیونیستی را به پایبند نبودن به توافق آتش‌بس در نوار غزه متهم کرد و نسبت به افزایش حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی هشدار داد.

وی با اعلام اینکه این حملات با هدف کوچ اجباری فلسطینیان از سرزمین‌هایشان انجام می‌شود، ولی جامعه جهانی در برابر آن سکوت کرده است، تاکید کرد که توافق صلح در غزه که ترکیه در دستیابی به آن نقش داشته، اجرا نمی‌شود.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین به تحولات نظام بین‌الملل پرداخت و گفت جهان در مرحله‌ای دشوار قرار دارد که در آن رقابت میان قدرت‌های بزرگ تشدید شده و نظام مبتنی بر قواعد، با فرسایشی جدی روبه‌رو است.

وی افزود رویدادهای جاری در نقاط مختلف جهان، به‌ویژه در خاورمیانه، نشان می‌دهد که نظام بین‌الملل به مرحله ورشکستگی رسیده است؛ زیرا نهادهای بین‌المللی از مقابله با بحران‌ها و درگیری‌ها ناتوان هستند.

اردوغان درباره وضعیت سرزمین‌های اشغالی فلسطین، نسبت به افزایش «تروریسم شهرک‌نشینان صهیونیست» هشدار داد و گفت حملات آنان در حالی که در برابر دیدگان جامعه جهانی ادامه دارد، جسورانه‌تر و گستاخانه‌تر شده است.

رئیس جمهور ترکیه هدف از این حملات را، وادار کردن فلسطینیان به ترک سرزمین‌هایی است که قرن‌ها در آن زندگی کرده‌اند. وی خاطرنشان کرد که تنها در ماه اکتبر، بیش از ۳ هزار مورد حمله و نقض حقوق فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی ثبت شده است.

اردوغان موضع نهادهای بین‌المللی مسئول حفظ صلح، امنیت و ثبات را مورد انتقاد قرار داد و گفت این نهادها به نظاره‌کردن آنچه در نوار غزه می‌گذرد بسنده کرده‌اند و برای متوقف کردن نقض حقوق، اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند.